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王鴻薇指控土地交易涉內線 台肥否認：恪遵法令

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立委王鴻薇（左）與律師柯晨晧（右）在立法院舉行「疑涉內線交易？驚爆台肥違法處分土地」記者會。指涉嫌違反證交相關法規、背信罪，隱瞞重大資產交易訊息，疑似涉內線炒作，要求檢調快查。 記者黃義書／攝影
立委王鴻薇（左）與律師柯晨晧（右）在立法院舉行「疑涉內線交易？驚爆台肥違法處分土地」記者會。指涉嫌違反證交相關法規、背信罪，隱瞞重大資產交易訊息，疑似涉內線炒作，要求檢調快查。 記者黃義書／攝影

國民黨立委王鴻薇今天指控，台肥處分新竹市土地，延遲發布重訊，涉及內線炒作，台肥對此表示，交易恪遵法令，內部並無持股異動申報異常情形，絕無違反證交法、內線炒作。

王鴻薇稱檢舉人指稱，「達麗」謝志長董事長致電給台肥公司董事長等情事，台肥也說，這並非事實，雙方從無任何接觸。

台肥表示，新竹市「D7住一」土地帶建照公開招標案，都依照金管會頒布之上市公司取得處分資產規定辦理鑑價，並依公司內規及相關辦法經董事會核定通過，以公開招標方式執行，此案於4月19日開標，但並非當場決標，而是自4月20日簽辦至5月4日核決，隨即於5月5日以決標通知得標公司，並依法公告重大訊息。

台肥表示，此標案3月17日到4月17日上網公開招標，並公告底價為22.92億元，4月17日中午投標截止，並於當日下午2點進行資格標開標，計有「達麗」等2家公司投標，經資格標審核，2家資格皆符合，遂於4月18日通知2家公司於4月19日下午2點進行價格標開標，開標結果以「達麗」標單價格新台幣26.16億元整為最高價，並非當場決標。

台肥強調，依本案投標須知第八條第三點規定，「本案標價超過底價之有效標且為最高價者，開標後須再經本公司權責單位核定後始為得標」，外界所言開標即為決標，實為誤解。

台肥表示，土地買賣案件屬應嚴謹處理之交易，加以本案決標金額逾26億元，且簽核附件眾多，為求嚴謹並符合投標須知規定，簽核流程需經公司權責承辦及會辦單位之人員及主管共計13人逐一審查，把關人數眾多，自4月20日簽辦至5月4日核決，隨即於5月5日以決標通知予「達麗」，並依法為重大訊息公告，歷經11個工作天。

台肥指出，依照投標須知第八條第四點規定，最高標人於通知決標日起5個日曆天內未完成簽約手續時，沒收其押標金，而本標案已於5月10日完成簽約並依合約規定於簽約當下同時支付第一期款，並無王鴻薇委員所稱特意為「達麗」延緩付款之情事。

台肥表示，經查台肥自3月新竹D7住一土地公開招標案公告至4月30日最近一期持股公告期間，董事、獨立董事、經理人之持股皆無任何異動申報，報導所稱疑內線交易等語，顯屬無據。

王鴻薇 台肥 內線交易

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