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禮讓行人精緻大執法來了 為期2周逾千路口加強執行

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
桃園市警局高發事故路口精緻執法取締。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局高發事故路口精緻執法取締。記者曾增勳／翻攝

行政院會今通過「行人優先交通安全行動綱領」。內政部表示，自5月22日起，針對高發事故路口，6都及彰化縣擇100個，其他縣市擇50個，展開為期2周高密度、高頻率的精緻執法。警政署長黃明昭表示，這次全國路口行人安全大執法及精緻執法，會如同當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，持續貫徹執法，讓「禮讓行人」成為習慣。

內政部營建署、警政署就「工程面向」、「執法管理面向」共研擬11個行動方案。內政部指出，國內交通環境中常見有違規停車、人行道或騎樓被占用、行走環境與空間不連續，車本設計壓縮人行空間等情形。

因此，營建署從工程、法規2面向，推動「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「行人及高齡友善示範區」、「減少路側障礙物」與「提升非號誌化路口安全」、「優化設計法規」、「落實行人環境追蹤考核」、「建立道路交通安全檢核機制」等9大方案內容，有系統處理人行環境面臨的困境。

除逐步改善通行環境外，警政署提出「加強重點項目執法」及「路口科技執法」2大行動方案。日前已實施全國「路口不停讓行人大執法」，在各地前10大易肇事（違規）路段進行取締，並將路口不停讓行人、非號誌路口未停車再開、道路障礙等列為重點執法項目。

自5月1日至21日止，總計取締違規逾10萬8343件，其中又以違規停車取締逾8萬1522件最多、路口不停讓行人取締1萬4514件次之。大執法後與去年同期相較，事故傷亡人數降低逾1成。

此外，為減輕警力負擔，警政署擬透過科技執法設備，加強執法密度，自今年1月起至5月21日，統計全國265處科技執法共取締73萬962件，事故部分較去年同期減少42件，死傷減少167人；自去年6月5日至今年5月21日止，45處區間測速，共取締31萬7873件超速違規，較去年同期增加26萬3225件，事故減少276件、死傷減少212人。

內政部表示，在前瞻建設等計畫支持下，截至去年底，全國共完成357公里人行道的建置、改善1331處路口、排除1571處障礙物、騎樓整平295公里，未來政府會持續精進道路設計及加速工程改善，搭配交通安全教育的扎根。

人行道 內政部

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