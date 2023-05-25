歐洲福爾摩沙俱樂部首屆年會通過聲明 籲維持台海穩定

歐洲福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）5月24日在比利時首都布魯塞爾舉辦首屆團結峰會，歐洲20國及歐洲議會27位俱樂部共同主席與國會議員，以實體、線上形式參與，外交部次長李淳受邀參加，討論當前台歐共同關切的議題，推動維持台海和平穩定及拓展台歐盟合作關係。

外交部表示，這場會議由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）主持。李淳在年會致詞表示，福爾摩沙俱樂部2019年10月由歐洲議會及英、法、德三國國會友台小組主席號召成立，後續帶動拉美、非洲、亞西、印太及加勒比海地區相繼成立，成為國際上支持台灣最有力的跨國議會平台。

李淳感謝俱樂部共同主席連續四年聯名致函世界衛生組織幹事長譚德塞，支持台灣參加世界衛生大會，曾發表共同聲明或聯名致函，譴責大陸在台灣周邊海域實施軍演，以及力挺立陶宛與台灣深化關係；為了避免威權主義擴張對各國造成挑戰，民主國家應該合作強化供應鏈韌性，共同維護彼此安全及繁榮。

外交部表示，凱勒和與會成員讚揚台灣對全球公衛的貢獻及優異的防疫表現，支持台灣有意義參與世界衛生組織，國際民航組織，聯合國氣候變遷綱要公約，國際刑警組織等國際組織。