民進黨團要求還給人民投票自由 呼籲國民黨別再擋

立委蔡培慧與莊瑞雄上午在立法院舉行「還給人民投票自由 國民黨別再擋」記者會，呼籲國民黨還給人民自由投票的權利。

蔡培慧表示今年三月初南投第二選區補選時，南投市、名間鄉等多個投票所發現密錄器，有藏設在花盆、人員的身上 ，且有一群自稱「全民監票行動聯盟」，拿著特殊名冊，記錄投票人的投票時間、高矮胖瘦、衣服配件等特徵。 蔡培慧指此行為明顯「假監票之名行監控之實」。另去年中二選區補選也有相類似情形。