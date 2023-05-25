民進黨團要求還給人民投票自由 呼籲國民黨別再擋
立委蔡培慧與莊瑞雄上午在立法院舉行「還給人民投票自由 國民黨別再擋」記者會，呼籲國民黨還給人民自由投票的權利。
蔡培慧表示今年三月初南投第二選區補選時，南投市、名間鄉等多個投票所發現密錄器，有藏設在花盆、人員的身上 ，且有一群自稱「全民監票行動聯盟」，拿著特殊名冊，記錄投票人的投票時間、高矮胖瘦、衣服配件等特徵。 蔡培慧指此行為明顯「假監票之名行監控之實」。另去年中二選區補選也有相類似情形。
莊瑞雄提出「公職人員選舉罷免法」第108條，增訂不得於投開票所外干擾、勸誘，並以密錄攝影器材影響他人投票意願。原應於上周宣讀，卻遭國民黨無故退回協商，呼籲國民黨不要因為心虛而阻攔立法程序。
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