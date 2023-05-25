快訊

5億高中生之母無國籍身分成人球滯台12年 移民署因「這原因」頭大

高鐵股東會通過配息0.67元 股東怨「好像防賊」成插曲

曾4度被判死！他縱火釀9死警也喪命 卻因「不算最嚴重之罪」確定活命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防堵投開票所外設密錄器監控 綠委籲國民黨別阻擋修法

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委蔡培慧、莊瑞雄今日呼籲國民黨立委別阻擋選罷法第108條修法，還給人民投票自由。記者林縉明／攝影
民進黨立委蔡培慧、莊瑞雄今日呼籲國民黨立委別阻擋選罷法第108條修法，還給人民投票自由。記者林縉明／攝影

為避免妨礙投票行為，民進黨立委莊瑞雄提出公職人員選舉罷免法第108條修正草案，增訂不得於投開票所外干擾、勸誘，並以密錄攝影器材影響他人投票意願，原定上周立法院完成三讀，國民黨臨時要求退回協商。民進黨立委蔡培慧、莊瑞雄今天呼籲國民黨，國民黨共同完成進步法案修法，讓民主投票法制更完整。

今年3月南投第二選區立委補選，發生有人在投開票所外的花盆等處裝設密錄器，並有一群人自稱「全民監票行動聯盟」的人，在各投開票所外徘徊，拿著特殊名冊，記錄投票人的投票時間、高矮胖瘦、衣服配件等特徵，警察勸導時仍不為所動。

有鑑於此，莊瑞雄提出公職人員選舉罷免法第108條修正草案，增訂不得於投開票所外干擾、勸誘，並以密錄攝影器材影響他人投票意願；原定上周立法院會完成三讀程序，卻遭國民黨退回協商。

蔡培慧表示，相關行為明顯為「假監票之名行監控之實」，南投長期有賄選情事發生，舉公正投票自由的價值應該是要跨黨派支持，別讓有肖人士影響人民自由投票的意志，呼籲國民黨不要再阻擋相關修法通過。

莊瑞雄說，此修法提案已經在立法院內政委員會完成初審，決議不需要協商，國民黨在審查時不表示意見，卻在院會處理時提出朝野協商要求，拖慢進步法案修法，期盼國民黨一起完成進步法案修法，讓民主投票法制更完整。

投票 國民黨 莊瑞雄 蔡培慧 選罷法

延伸閱讀

確保投票自由 立委籲明定違法監票型態

何志偉原本民調贏「最後2天被翻盤」 郭正亮曝內幕：關鍵是他

遭何志偉告抹黑抹紅 莊瑞雄批莫名其妙浪費司法資源

「堅偉大戰」交鋒激烈 何志偉提告 怒批莊瑞雄惡意抹黑

相關新聞

王鴻薇揭台肥售地延遲公告 疑有內線交易籲檢調快查

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露台肥處分新竹市土地，以26億賣給達麗建設，卻於結標日16日後才發布重訊，涉嫌違反證交相...

NCC網站免費提供個資給詐團？徐巧芯嗆陳耀祥、唐鳳還在睡

國民黨北市議員徐巧芯披藍袍出戰2024北市第7選區立委選舉，她今批政府資安漏洞再添一筆，數位發展部完全不管，放任人民的資...

【看！新聞】立法院開箱專家被突襲！？辦公室竟藏神獸級談判武器

他是立法委員，也是YouTuber。這集【看！新聞】邀請立委林俊憲，一起開箱立法院！

邱國正說沒人找他談台灣納入美國核保護傘問題

對於台灣是否納入美國核子保護傘，國防部長邱國正上午表示，到目前為止，沒有任何人找他談這個議題。

台灣連7年未獲邀參加WHA 民眾黨指「聲音無法傳達」

台灣連續7年未獲邀參與世界衛生大會（WHA），民眾黨立院黨團今天舉行記者會，指健康權已是國際公認普世價值，台灣不能被孤立...

主管機關對合庫AMC輕輕放下？ 調查認定有疏失但未處分

國民黨立委王鴻薇日前爆料合庫資產管理顧問公司（AMC）前董事長蔡見興，任內有任用私人、修改規定圖利特定業者、養小三、冒領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦