防堵投開票所外設密錄器監控 綠委籲國民黨別阻擋修法

為避免妨礙投票行為，民進黨立委莊瑞雄提出公職人員選舉罷免法第108條修正草案，增訂不得於投開票所外干擾、勸誘，並以密錄攝影器材影響他人投票意願，原定上周立法院完成三讀，國民黨臨時要求退回協商。民進黨立委蔡培慧、莊瑞雄今天呼籲國民黨，國民黨共同完成進步法案修法，讓民主投票法制更完整。

今年3月南投第二選區立委補選，發生有人在投開票所外的花盆等處裝設密錄器，並有一群人自稱「全民監票行動聯盟」的人，在各投開票所外徘徊，拿著特殊名冊，記錄投票人的投票時間、高矮胖瘦、衣服配件等特徵，警察勸導時仍不為所動。

有鑑於此，莊瑞雄提出公職人員選舉罷免法第108條修正草案，增訂不得於投開票所外干擾、勸誘，並以密錄攝影器材影響他人投票意願；原定上周立法院會完成三讀程序，卻遭國民黨退回協商。

蔡培慧表示，相關行為明顯為「假監票之名行監控之實」，南投長期有賄選情事發生，舉公正投票自由的價值應該是要跨黨派支持，別讓有肖人士影響人民自由投票的意志，呼籲國民黨不要再阻擋相關修法通過。

莊瑞雄說，此修法提案已經在立法院內政委員會完成初審，決議不需要協商，國民黨在審查時不表示意見，卻在院會處理時提出朝野協商要求，拖慢進步法案修法，期盼國民黨一起完成進步法案修法，讓民主投票法制更完整。