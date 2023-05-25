綠徵召李正皓 她分析是因這戰術：那柯文哲要找四叉貓了

民進黨主席賴清德昨天公布第一波艱困選區提名名單，由無黨籍的政治評論員李正皓參選新北永和區。曾在2020代表民眾黨列不分區立委名單、幫民眾黨主席柯文哲操刀Line官方帳號的吳靜怡今天在臉書說，如果要參考賴清德的戰術找李正皓代表民進黨來參選，那麼柯文哲就要去找四叉貓了。

吳靜怡說，民進黨找李正皓，這一招是為了突破同溫層，直接拉泛藍的中間支持者，擴大橫軸作戰線面積，有沒有風險？大概就是黨內被罵三天，之後，新聞的起灶和議題就會相當豐富了。

吳也分析，民眾黨的危機是「叫板」的人只有總統參選人柯文哲本身，連一席區域立委都沒有，若確認藍白不合作，國民黨也開戰柯文哲，我想不是單純被邊緣化而已，而是形成夾殺，那才會是真正淪陷的開始。「在地方上的政治劇，沒有明星演給誰看？」

她也認為，時代力量提名了一席新竹市區域立委邱顯智，這對於想要殲滅時力的柯文哲來講也是政黨票的危機，但因為只有力求「拉下民進黨」的戰術，恐怕在大新竹的選戰都必須讓給國民黨，政黨票也會轉移到時力了。

對於現在談總統選戰，吳靜怡說，現在談輸贏還太早，其實，民眾黨的政黨存活比柯文哲個人募款還更重要，藍白如何在區域作戰合作，都比柯郭配不配假議題來的重要，偏偏民眾黨只想著不分區，就如同沒聲音的默劇，在地方上的政治劇，沒有明星演給誰看？

吳提到，政黨存活從6月布局開始，柯文哲先去日本走走，恐怕一回國，藍綠從組織、地方布局又更穩健了！再不積極創造更多星星的柯文哲，如同白天不懂夜的黑。