提案放寬醫師調劑引不滿 黃金舜：擬反制林靜儀競選連任

「再生醫療法」及「再生醫療製劑管理條例」雙法草案，立法院決定暫緩審議。不過，由民進黨立委林靜儀提案的「藥事法第102條」修法今完成連署，增加「經中央主管機關認定其他特殊治療情形」可由醫師進行藥品調劑。全國藥師公會理事長黃金舜表達嚴正抗議，修法將令醫師略過藥師把關，將再生製劑用於病患身上，是「逆天自肥害人」，不排除針對林靜儀競選立委連任，採取進一步反制。

「再生醫療法」及「再生醫療製劑管理條例」雙法草案，原預計上周在立法院院會進行二讀審議，但近期各界對雙法草案仍有許多疑慮，甚至立法院黨團協商也歷經三次破局未達共識，立法院決定暫緩審議。

不過，由林靜儀發起的「藥事法102條」修法提案，今連署完成將排入議程討論，擬增加「經中央主管機關認定其他特殊治療情形」，並於說明欄舉例「再生醫療」即屬特殊情況，而應開放醫師調劑，以維護民眾健康權益。

對此，藥師公會今日急發布聲明稿嚴正抗議，黃金舜表示，此次修法是侵犯藥師的調劑權，如同開放藥師診療病人一樣，是侵犯專業的行為；況且再生醫療的異體移植狀況，絕對不能缺乏藥師的專業把關，任由醫師自行調劑使用。

黃金舜說，林靜儀此次的修法提案並不客觀，讓藥師及外界無法給予信任，並表示嚴正的憤怒、不滿，要求收回提案，不應違逆醫藥分工的世界趨勢，逆天自肥害人；如若不然，不排除針對林靜儀競選立委連任採取進一步反制動作。

對此，林靜儀回應，再生醫療法修法時，由於牽涉到「自體移植」，由醫院抽取送往實驗室再製，最後打回病患體內，當中並無藥師「調劑」部分；因此在再生醫療法尚未討論完備前，為讓「自體細胞特定治療模式」能有法源依據，才進行藥事法102條修法，但只要再生醫療法通過，就毋須再疊床架屋修藥事法，且絕無將藥師排除在再生醫療法之外，一切都在食藥署藥事法規範下進行。