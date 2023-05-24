國民黨時力響應民團 籲台美貿易倡議應送立法院審查

由多個民間團體組成的「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」今在立法院大門陳抗，呼籲勿違反《條約締結法》，「台美21世紀貿易倡議」的首批協定（first agreement）應以條約案方式送審立法院。國民黨立委江啟臣、李貴敏、吳斯懷以及時代力量立委王婉諭皆出席聲援。江啟臣更說，若送查照的時間是立院休會期間，時間到則自動生效，民進黨應尊重人民，公開透明。

民團認為，首批協定若被歸為行政協定，將違反《條約締結法》，不符合程序正義。按法規，若為行政協定，僅須簽署、生效後送立法院查照即可，而條約則須經立法院審議通過。江啟臣直指，那就是協定。

江啟臣表示，他在周一質詢經貿談判辦公室時也確認這點，是協定（agreement），相信大部分國人都沒看過內容，連官員都沒看過。該協定涉及人民的權利義務，即便不涉及到國內法的修法，現在或許不用修法，但未來不知道，他也相信各部會絕對沒有盤點過協定內容。

江啟臣說，法案審查要符合程序正義，中華民國是法治國家，條約締結法規範清楚，若是條約就應該送到立法院審議，更何況政府若認為是個很棒的條約，為何要害怕？民進黨在野時一再要求，對外洽簽的包括跟對岸洽簽的，一定要對人民負責、公開透明，也請蔡政府沒什麼好逃避監督的。

江啟臣指出，談判機關到現在未主動到立法院安排報告，根據條約締結法的規定，負責談判的單位在條約或協議達成共識前，可以到立法院就談判方針、重大原則、可能爭議事項，至立法院或相關委員會做報告，甚至應該召開公聽會，邀請民間團體一起參與。

江啟臣說，最近說數周要簽，什麼時候簽也不知道，唯一確定的是，5月31日立法院休會，休會期間，如果簽完後以查照方式送立院，時間一到自動生效。若民進黨還尊重人民，應公開告知這個架構協議後續還要簽什麼，且現在的協議不涉及到關稅、市場准入，通通是貿易便捷化措施，未來還會涉及到什麼更細節的內容，政府應負責任說清楚並做準備。

王婉諭呼籲政府應遵守條約締結法的規定，但從去年6月宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判以來，談判後所簽署的協定實際上都涉及我國的經濟影響，甚至涉及相關法規的修正，絕不是如行政院所說的「只是行政協定」，而是有實際上的條約性質。