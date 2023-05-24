愛沙尼亞WHA首發言挺台 外交部：誠摯感謝

有媒體報導，愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikku）於23日在「世界衛生大會」（WHA）中為台灣執言，公開呼籲各國應促進包容，納入所有夥伴，包括台灣，有意義的參與，將有益於全球健康福祉。外交部對此表達肯定與誠摯感謝。

外交部指出，台灣與愛沙尼亞為理念相近夥伴，雙方共享自由民主價值，雙邊關係穩健發展。愛國政府連續四年支持我國參與WHA，今年更首度直接公開表示台灣參與將有益全球健康福祉。

外交部並指出，愛沙尼亞愛國國會友台小組及專業醫衛組織「愛沙尼亞醫師協會」（Estonian Medical Association, EMA）先前也分別致函「世界衛生組織」（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強力表達支持我國參與世界衛生大會的立場，以具體行動聲援我國。

外交部表示，將持續強化與愛沙尼亞等理念相近國家交流與合作，秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，共同增進全球衛生安全及福祉。