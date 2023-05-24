張祖詒享嵩壽105歲 留政經風采歸主懷

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】故總統蔣經國文膽張祖詒一生走過台灣政經風雨，於5月24日凌晨安息主懷，享嵩壽105歲！張祖詒曾任行政院參議、總統府副秘書長，更在蔣經國總統身邊工作16年。他於104歲高齡出版新書《總統與我》，成為「世界上最年長的男作家」，著作論著等身，供後人瞻仰學習。

曾參與機要

張祖詒於民國七年江蘇出生，畢業於私立上海法學院後踏上政途，曾任行政院參議、編譯室主任、祕書室主任、副祕書長、總統府副祕書長與國策顧問等重要政府職位。他於蔣經國任職總統時擔任文膽，深受倚重，張祖詒一生儒雅自持，頗負時譽。

他一生著作等身，包括散文《蔣經國晚年身影》、《帚珍集》、《現代逍遙遊》、《不亦快哉集》，長篇小說《寶枝》、《嶗山悲歌》，譯作《再相逢》等。張祖詒更於去年發表新書《總統與我》，更是全世界首位104歲出書的人，創下金氏世界紀錄，書中談到他與蔣經國相處十餘年的點點滴滴。





故總統蔣經國文膽張祖詒（圖）10日在經國七海文化園區發表新書《總統與我》。（中央社）

記錄歷史篇章

張祖詒於自序中回憶表示，「筆者有幸在那時代裡，能有奇緣長期追隨歷史中心人物左右，為創造歷史使命的巨人略盡一些棉薄。而在總統辭世三十五年後，筆者賤軀粗健，尚能記得一些回憶、作成實錄，讓我不慚卑微，而引以為榮。」

他雖已百歲高齡，仍風度翩翩、睿智博聞，每週早起打高爾夫球，身體健康、笑口常開。面對眾人詢問快樂長壽的秘訣時，張祖詒更分享秘訣就是「聽太太的話」。







張祖詒與夫人陳家麗締結交緣多年，賢伉儷一生相伴，張祖詒曾分享說，「吃什麼都是太太給我預備好的。如果在外面應酬吃飯，有很多菜餚，我自己不會伸筷子到餐桌取菜，都是太太配給我的。」

如今，對中華民國貢獻卓著的張祖詒溘然長逝，除了留下等身的著作，也常存歷史人物的風骨在人間。

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