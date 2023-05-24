司法立委評鑑報告出爐 6立委獲選優秀司法正義立委

由台灣公民人權聯盟、台灣陪審團協會、民間司間改革基金會等團體所組成之「司法正義行動聯盟」，決選出第10屆第6會期的優秀司法正義立委，分別為時代力量立委王婉諭、民進黨立委江永昌、吳玉琴、范雲、高嘉瑜、國民黨立委游毓蘭和已就任台北市長的蔣萬安。今舉行頒獎典禮。

根據評鑑報告，王婉諭長期關心、推動被害人權益之保障與提升，是最早提出《犯罪被害人權益保障法》全文修正案之立委，首先確立了本次修法「從恩給轉向國家責任」、「從代位求償改為社會補助」、「組織全面改造」等大方向；江永昌是自提法案常能反映司法正義和改革的優先議題，具前瞻和進步性，直指核心。如《外役監條例》一片限縮遴選範圍的喊價聲中，守住創設外役監的立場和目的等。

吳玉琴在第6會期通過的幾項重大法案修法，包括：《精神衛生法》、《犯罪被害人權益保障法》（原《犯罪被害人保護法》），以及性私密影像外流及數位性暴力相關法案等，都有自提提案並積極參與修法過程。

范雲主要在教育及文化委員會問政，但因長期關心關注婦女權益及性別平等議題 ，故對於司法議題亦有相當之重視。高嘉瑜對「性私密影像」外流及「換臉影片」所帶來之危害著力甚深，針對近幾年不斷發生的個案，高嘉瑜每每與民間團體合作持續擴大倡議能量，以促使各部會正視此一問題，並提出相關法案。

游毓蘭以警消權益代言人自詡，充分反映在其提案及發言上。本會期提出的幾項法案特色，即在於將警消角色、權益明確放入。

蔣萬安則在第6會期司法及法制委員會三讀通過的重要法案中，主要是關注《精神衛生法》及《警械使用條例》，就《精神衛生法》之提案，是早於政院版之全文修正案，內容充實並有融入身心障礙者權利公約（CRPD）之精神，並也回應了精障者面對社會汙名化、歧視性的標籤所造成的傷害；就《警械使用條例》部分，以行政院版為基礎，並針對非屬警械物品之使用放寬加入限制，應值肯定。

評鑑報告指出待改善之處，行政機關法案管理有疏失，於立法或修法時，未能完整盤點所有應同步修正或廢止之法案；立委提案內容有跟風、抄襲現象；司法及法制委員會法案及預算刪減／凍結及主決議內容，應符合《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》規範之精神；立委應多與民間運動或倡議團體配合提出法案；立委提案應避免過度民粹化；立法院審議涉及司法正義之重大法案，應召開公聽會。