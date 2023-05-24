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候選人超會募款還要政府補助？中選會：需均衡討論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢。圖／擷取自國會頻道
中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢。圖／擷取自國會頻道

2024大選開跑，中選會主委李進勇今天赴立法院內政委員會報告業務概況並備詢。國民黨立委李德維質詢時質疑，若候選人接受的政治獻金高於競選經費、且有結餘，政府是否還需要提供補助款？李進勇答詢表示，選票補助有助鼓勵公平參與競選，但如何均衡，尚需討論。

現行公職人員選罷法明定，補貼參選民代的競選費用，每票補貼30元，但不可超過競選經費最高金額。李德維指出，若參選公職者募款能力非常強，已經募了一大堆錢，選舉根本花不完還有結餘，日後還可以用，政府還需要花大筆經費補助候選人嗎？

李進勇表示，因法律有明文規定，選票的補助是公費選舉制度的一環，對鼓勵平民公平參與競選機會是很有幫助，當然有些候選人可能因人脈、社會關係等因素，本身募款能力超強，這確實會發生；兩者之間如何有均衡，恐怕需要透過討論，再經過修法程序做合理規範。

李德維表示，中選會應回去研議，到底有多少百分比的候選人，所報競選經費超過其收取的政治獻金？此外，政治獻金的結餘使用，有規定須和選舉及擔任民代使用經費相關，但對選舉補助款無任何限制，請中選會一併好好思考。李進勇表示，會轉達意見給內政部，一起研商。

李進勇 政治獻金 中選會

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