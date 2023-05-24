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郭台銘會彰縣議長謝典林 密談3小時

聯合報／ 記者劉明岩張已亷／連線報導
彰化縣議會議長謝典林力挺郭台銘選總統，圖為郭台銘到彰化縣議會拜訪時，兩人合照。資料照片
彰化縣議會議長謝典林力挺郭台銘選總統，圖為郭台銘到彰化縣議會拜訪時，兩人合照。資料照片

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利，赴日度假返台後沒公開行程，昨下午與彰化縣議長謝典林在信義區豪宅見面，相談約三小時。事後謝在臉書表示「聊了很多」，但是基於朋友間的互信，不方便轉述太多。

謝典林力挺郭台銘參選二○二四年總統，但謝典林也曾表示，會支持國民黨提名人選，在新北市長侯友宜獲國民黨徵召後，謝典林是否信守當時承諾，引來關切。

謝典林昨下午二時與郭台銘見面，五時左右坐車離開，他相當低調，未接受守在豪宅前的媒體採訪。不過，謝典林在與郭台銘見面後，隨即在個人臉書貼文「阿銘出國前，撥了通電話，說他會先出國散心幾天，回來聚一下；也真的剛回來就馬上約吃飯，我們聊了很多，不諱言也有聊到這次初選過程中美好的回憶。」

對此謝典林表示，兩人就像一般人和兄弟、閨密的相處一樣，有很正經的對談，也有一些小玩笑，但基於朋友間的互信，不方便轉述太多。

親近謝典林的人士指出，仍有很多挺郭台銘人士，對郭未被徵召、地方派系被冠以「牛鬼蛇神」，依舊無法釋懷，力拱郭台銘投入總統大選。但因郭台銘在國民黨確定徵召侯友宜時，即表態支持侯，謝典林也曾說支持黨提名人選，如今若再變卦，要有令人信服的說法。

謝典林在與郭台銘會面後，在臉書發文，表示「我們聊了很多」，就像閨蜜相處一樣有些小玩笑。翻攝自謝典林臉書
謝典林在與郭台銘會面後，在臉書發文，表示「我們聊了很多」，就像閨蜜相處一樣有些小玩笑。翻攝自謝典林臉書

2024大選 總統大選 郭台銘 侯友宜

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