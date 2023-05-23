接見台美科技合作對話代表團 陳揆盼創跨域合作機制

行政院長陳建仁今下午接見「台美科技合作對話（STC-D）會議」代表團。他在致詞時表示，台美科技合作在長期夥伴關係下已有許多亮眼成績，期盼藉由台美STA架構及台美科技合作對話會議，創造台美更全面跨域的科學合作機制，開創更多新頁。

陳建仁指出，美國國務院率領眾多機構來台舉辦第一屆「台美科技合作對話會議」，為台美在科學技術合作上的創舉，更展現美國對台灣科技實力的肯定及重視。台美科技合作領域廣泛，多項大型合作計畫不僅提升雙方科學技術發展及人民福祉，其影響及貢獻更擴及全球。

他說，相信憑藉台灣在半導體及資通訊產業強而有力的優勢，必能創造更多科技的創新，也期盼藉由「台美科學及技術合作協定」（STA）架構及台美科技合作對話會議，創造雙方更全面跨域的科學合作機制。

陳建仁表示，科技已深入民眾生活，變得密不可分，全球也面臨愈來愈多挑戰，包括氣候變遷、新興傳染病、高齡化及地緣政治引發的能源、糧食與供應鏈等問題，所有議題的複雜度皆非單一學科、單一國家能獨立克服，需倚賴科技結合跨領域學科，以及具有相同理念價值的盟友共同解決。

陳建仁說，台美科技合作領域廣泛，包括地球環境科學、太空衛星、資通訊及安全、生物醫學、公共衛生、人才交流等，他有幸在公職生涯中於行政院國科會、行政院衛生署及中研院服務，參與並見證多項台美大型合作計畫，更能體會這些合作的重要性，不僅有助提升台美科學技術及雙邊人民福祉，其影響及貢獻更能擴及全球。

陳建仁表示，台灣的科技實力及韌性，在全球面臨疫情及供應鏈危機時，成為全球矚目焦點及力邀合作對象。台美互為彼此可信任且優先合作的夥伴，相信憑藉台灣在半導體及資通訊產業強而有力的優勢，以及以人為本、自由民主的核心價值，相信在台美雙方長久信賴合作基礎上，必能創造更多科技的創新，普惠人民、締造雙贏。

美國國務院代理副助理國務卿Jason Donovan致詞時表示，訪團一行此次來台，受到台灣政府熱烈歡迎與熱情款待。過去2天，台美雙方有機會聚焦在彼此共享的民主、透明、人權等價值，並致力促進互利互惠的夥伴關係，以及擴大台灣在國際科技合作領域的空間。

Donovan指出，美國企盼與台灣一同解決從氣候變遷到流行疫情等問題，他知道雙方在這方面已有各自機構並維繫長期關係，非常希望能進一步強化合作。美國對世上存在的戰略競爭再清楚不過，也深知要團結合作來展現令人信服的願景的重要性，盼利用科學與技術造福雙方人民，並在這場競爭中勝出。