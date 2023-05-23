邀管中閔當副手？侯友宜全程微笑不答
新北市長侯友宜今出席消防暨義消楷模表揚大會，侯友宜致詞，感謝資深消防弟兄，並指新北市這幾年防災救災績效卓越，讓市民在疫情、緊急救護都感到非常安全。會後媒體追問與前台大校長管中閔會面，是否要邀請他當副手，侯全程微笑不回答。
新北市消防局今舉辦暨義消楷模表揚大會，今在新莊典華席開近30桌。侯友宜說，新北市這幾年防災救災績效卓越，讓新北市民感到非常安全，甚至很多緊急救護都做到全國第一，這次也邀請知名藝人李燕擔任新北消防大使，未來她會在防宣上協助宣導，讓新北更加安全。
侯友宜一一為獲獎243人員頒獎，最後也走下台與消防、義消同仁握手致意，現場氣氛熱絡，不過考量活動仍為市政行程，現場並未有人喊凍蒜。
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