社工師法部分條文修正草案通過 社工師籲政府多聽心聲

立法院昨三讀通過「社會工作師法」部分條文修正案，重點包含強化執業安全保障機制、增訂社會工作師懲戒機制，明定社會工作師執行業務違反倫理或有業務上不正當行為者，可以由社會工作師公會或主管機關移付懲戒，而在社工安全保障機制，持續補助建置防護設施、訂定人身安全分級訓練課程、建立執業安全通報機制，及開辦全國社工人員自費型團體意外保險等。

大林慈濟醫院社會服務室主任林慧媚說，社工服務對象十分多元，如訪視家暴事件個案時，必須訪視受害人，同時也可能需要訪視加害人，但此類加害人多屬於「非自願案主」，多不希望被訪視、追蹤及關懷，社工訪視時，這些人可能會「惱羞成怒」加以傷害。以往針對不同訪視個案，政府未提供足夠協助及裝備，讓社工常暴露在危險之中。

「政府長久以來，未提供協助下，保護性社工十分難找，也留不住人才。」林慧媚說，雖然政府願意提供社工師較好的薪資待遇，但生命、人身安全更重要，當社工家訪未按時服藥、沒有病識感的身心障礙患者時，人身安全可能飽受威脅。如今「社會工作師法部分條文修正草案」通過後，她認為有安撫到社工的心，因政府開始重視，並要求雇主也應重視。

林慧媚大學畢業後，就到雲林縣政府社會處擔任老人、身障、婦女、家庭等服務性社工師，同時也擔任過保護性社工師，就第一線臨床經驗，曾有同事到家報案主家中家訪時，遭加害人言語辱罵、打巴掌，甚至還有被精神疾患的案主潑尿等情形。

林慧媚說，遇到較危險的案主，社工常自我準備防狼噴霧器，但這並沒有增加我們的勇氣，因此遇到攻擊性、風險高的案主，社工通常是結伴而行，呼籲政府應傾聽第一線社工的心聲，滿足真正的需求，「政府有想法很好，重要的是要有做法」。

林慧媚說，現在修法通過，但有很多社工師已經離開職場，造成社工人力耗竭，為讓社工工作安心，當訪視非自願案主時，必要的錄音、錄影及訪視紀錄等是否可行或有所必要，需要政府嚴肅看待，加以研議。

長期推動社工師法修法的立委吳玉琴說，「社工師法」於八十六年立法至今已廿六年，這次修法重點為納入懲戒條文，這是專業團體自律的作法，同時修法加強社工人身安全的保障，修法增列任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法妨礙社會工作師執行業務，違者處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

吳玉琴說，曾有新北市社工於家暴事件的親權判定相關會議後，而被家屬、親友毆打及恐嚇等事件，此次修法後多加保護社工，讓社工可以安心工作。