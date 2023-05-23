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蔡惠玉拜會宜蘭綠營黨團盼獲徵召選立委 挨批：吃豆腐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹認為，黨內參選立委的人才濟濟，不需要徵召無 黨籍人士來披戰袍。本報系資料照。
民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹認為，黨內參選立委的人才濟濟，不需要徵召無 黨籍人士來披戰袍。本報系資料照。

陳歐珀退選後，陳定南基金會推薦旅英國企業楷模「貨車女孩」蔡惠玉參選宜蘭立委，由於她是無黨籍，今天前往縣議會拜會民進黨議會黨團，盼爭取認同及民進黨徵召她選立委，因事前未通知黨團冒然拜會，又馬上對外發布新聞稿，引發黨部評委召集人陳松樹批評「吃民進黨豆腐」。

民進黨宜蘭縣黨部評委召集人簡松樹表示，民進黨內人才濟濟，自有提名徵召機制，不會慘到連個立委人選都提出不來，還需要一位無黨籍人士來披戰袍？若徵召提名她的話，對於基層黨員如何交代？

蔡惠玉拜會後立即對外發布新聞稿表示前往議會拜會民進黨黨團議員，希望夠透過自身的政見及經驗來遊說黨內友志，交換意見，獲得共識，表達已經做好隨時上場的準備，積極幫助民進黨拿下宜蘭這一席。

對此，簡松樹說，蔡惠玉要到宜蘭縣議會黨團拜會，難道事前不需要連絡黨團嗎？黨團總召等多位議員都不在，她又對外發布拜會新聞稿，「吃民進黨豆腐，吃夠夠」。

簡松樹表示他身為評委召集人，蔡惠玉若認同民進黨，想要爭取徵召參選立委，為何不加入民進黨？這一路走來，蔡可曾為民進黨付出過什麼？去年五合一選舉有幫忙付出過嗎？

蔡惠玉是蘇澳人，過去在英國做生意，創業有成，被英國國會評為「企業最佳典範」。陳定南基金會董事長林光義說，基金會推薦蔡惠玉參選，民進黨高層對蔡的印象很刻，被徵召不無可能，希望整合民進黨力量，代表進步勢力挑戰國民黨，也只有她可以站出來與國民黨黃琤婷一戰，是目前枱面上最好的選擇。

民進黨 宜蘭 英國

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