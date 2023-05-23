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民眾黨團籲賴清德勿逃避監督 別用「有違憲法」糊弄人民

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右）上午在立法院黨團舉行記者會，批評民進黨主席賴清德在總統赴立法院議題上雙標，呼籲賴別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範，也提醒賴清德對黨籍立委與詐團交好，出面給國人一個交代。 記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右）上午在立法院黨團舉行記者會，批評民進黨主席賴清德在總統赴立法院議題上雙標，呼籲賴別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範，也提醒賴清德對黨籍立委與詐團交好，出面給國人一個交代。 記者陳正興／攝影

民眾黨團今天舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，目前憲法及法律上，總統依個人意志，自願前往立法院並無不妥；賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」，很明顯只是逃避國情報告的藉口。

邱臣遠斥，賴清德當了4屆立委卻不懂立法院職權行使法，想選總統連憲法都不了解，盡顯法盲本色；賴清德「逃避監督」已非首次，2015年時任台南市長的賴清德以「議長李全教賄選」為由拒入議會234天。

民眾黨立法院當團幹事長張其祿認為，總統決策缺乏制度透明性，經常造成總統有權無責、行政院長有責無權，直言20多年藍綠輪流執政下，民主制衡失敗，造就當前的憲政困境及盲點。柯文哲提出總統應該到立法院報告，是真正回歸到當初修憲的憲政精神。

民眾黨立委陳琬惠表示，賴清德擔任台南市長期間，讓台南市烙上「黑金城市」的烙印；2018年新北反對深澳電廠擴建，拒絕燃煤使用許可，但時任閣揆賴清德大言不慚地說，深澳電廠燒的是「乾淨的煤」，恐怕「乾淨的煤」都放在蔡總統生活的平行宇宙中。對於照服員月薪僅3萬元，賴清德建議當作「做功德、做善事」，導致行政院被戲稱為「功德院」。

陳琬惠認為，應徹查還有多少人和黑道、詐騙集團有染？如果賴清德現在選擇沉默，等於承認對黑金雙重標準，真可謂「綠色執政，黑金保證」。

民眾黨團指出，賴清德以備詢有違憲政為藉口，不願大方承諾進行國情報告，這種不重視民意的態度，怎能讓國人託付？近來民進黨立委陳歐珀因與詐團交好而退選，賴清德有責出面說清楚，更要拿出實際作為反黑金、反詐騙，別讓民進黨變成台灣最大的詐騙集團。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右）上午在立法院黨團記者會，批評民進黨主席賴清德在總統赴立法院議題上雙標，呼籲賴別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範，也提醒賴清德對黨籍立委與詐團交好，出面給國人一個交代。 記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右）上午在立法院黨團記者會，批評民進黨主席賴清德在總統赴立法院議題上雙標，呼籲賴別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範，也提醒賴清德對黨籍立委與詐團交好，出面給國人一個交代。 記者陳正興／攝影

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