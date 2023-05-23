【重磅快評】消失的5趴 侯友宜的三大警訊

聯合報最新2024民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜沒有出現「提名行情」，相較本報4月26日民調，侯友宜支持度從29%跌至24%，減少了5個百分點，雖仍微幅超前民眾黨主席柯文哲的22%，卻因此落後民進黨對手賴清德的28%。侯友宜「消失的5趴」，可能是影響大選勝負的關鍵數字。

根據聯合報民調，2024年總統大選目前呈現三強鼎立態勢，賴清德以2成8支持度暫居領先，比起4月民調還上升1個百分點；侯友宜2成4居次、柯文哲2成2墊底，兩人均比4月民調下滑，但侯下滑最明顯達5個百分點，柯僅微跌1個百分點。從民調數字觀察，侯面臨的挑戰最大，但三強實力仍在伯仲之間，只要稍有犯錯，民調排序可能就會大不同，任何一次失誤，可能就是巨大傷害。

儘管民調期間爆出民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐團風暴，但民調並未顯示出對於賴清德選情的衝擊，反倒是侯友宜20日晚間參加網路節目「董事長開講」，與台南市長落選人謝龍介一搭一唱戲稱「台南人沒眼睛、沒福氣」，被綠營咬住失言小辮子，民進黨立委集體圍剿，賴清德還帶頭要求侯友宜道歉。失言風波對侯不無影響，大選危機處理的能力，仍是侯陣營的一大警訊。

不只外有綠營追兵，藍營內部團結也埋隱憂。侯友宜出線後，鴻海創辦人郭台銘至今未完成整合，資深媒體人黃光芹甚至槓上國民黨秘書長黃健庭，黃光芹爆料黃健庭以上帝之名，對郭「養套殺」；黃健庭則駁斥，徵召絕對公平公正，他是虔誠的基督徒，「人在做上帝在看，請不要相信二手傳播。」藍營內訌愈燒愈大，郭粉、韓粉保持距離，侯友宜民調「消失的5趴」，反應出藍營支持者的冷漠；不要說高難度的「藍白合」，「鐵桿藍」是否歸隊將是侯友宜第二個警訊。

民調也顯示，柯文哲較獲年輕選民青睞，在40歲以下選民中以35%支持度居冠，賴清德也獲得26%年輕人支持，反觀侯友宜只有17%，還不到柯文哲的一半。侯友宜65歲，與63歲的賴清德、柯文哲相去不遠，俗話說「失青年、失天下」，年齡並非影響青年票的絕對因素，但侯友宜在年輕人的支持度遠遠落後，可能因過去「侯侯做代誌」被綠營戲稱「侯侯GPT」，甚至貼上「草包」、「落跑」等標籤，這些戲謔、嘲諷的政治術語，在年輕人的網路社群具有一定殺傷力，侯友宜做代誌、憨慢講話，青年支持度低迷是第三個警訊。

國民黨主席朱立倫5月17日在中常會徵召提名侯友宜參選總統，聯合報5月18日至21日執行民調，照理說，侯友宜確定出線，一般都有慶祝行情，但近期民調不升反降，數字背後的警訊恐怕只是冰山一角，面對未來更艱鉅的選戰，侯友宜必須嚴肅看待、重新盤整隊形。