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台灣無法參與世界衛生大會 賴清德：違反WHO憲章

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席「2023富邦永續大未來論壇」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天出席「2023富邦永續大未來論壇」。圖／總統府提供

一年一度的世界衛生大會（WHA）在日內瓦登場，我國今年未收到邀請。副總統賴清德今天表示，將台灣排除在世界衛生的體系之外，不僅違反世界衛生組織（WHO）憲章中「Health For All（全民均健）」的宗旨，更可能在全球疫病防護網中造成潛在的致命破口。

賴清德在臉書上指出，第76屆WHA在昨天開幕，相當感謝支持台灣的友邦在會議中為台灣發聲。雖然最終WHA仍未將台灣參與的提案納入議程，但台灣堅定參與國際社會的決心不會改變。未來要持續壯大台灣的醫療實力，並且為世界的衛生醫療做出貢獻，讓台灣更強，世界更好。

賴清德說，他出身醫界，也接受公共衛生的教育訓練，在醫學院的過程中，人權的觀念影響他相當深遠，因為在醫學之前，人人平等，不分種族，不分貧富貴賤，都有接受醫療照護的權利。而在全世界經歷疫情之後，更證明了在國際衛生防護的實務工作上，絕對不能有地理上的空白。因此，將台灣排除在世界衛生的體系之外，不僅違反WHO憲章中「Health For All」的宗旨，忽視台灣2300萬人民，平等參與全球醫療衛生體系的健康權利，更可能在全球疫病防護網中造成潛在的致命破口。

賴清德表示，台灣具備頂尖的醫療體系和疾病應變機制，而台灣在疫情期間為世界提供的醫療援助，更證明了「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的能力。作為地球村的一員，台灣將持續秉持專業、務實、有貢獻的原則，與國際社會一同行動，致力維護區域和平及穩定，共謀人類福祉。未來也會持續與國際友邦一起努力，表達參與國際社會的決心，同時持續壯大台灣的醫療實力，為世界的衛生醫療做出貢獻，讓台灣更強，世界更好。

賴清德 醫學院 WHO WHA

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