台灣無法參與世界衛生大會 賴清德：違反WHO憲章

一年一度的世界衛生大會(WHA)在日內瓦登場,我國今年未收到邀請。副總統賴清德今天表示,將台灣排除在世界衛生的體系之外,不僅違反世界衛生組織(WHO)憲章中「Health For All(全民均健)」的宗旨,更可能在全球疫病防護網中造成潛在的致命破口。

賴清德在臉書上指出,第76屆WHA在昨天開幕,相當感謝支持台灣的友邦在會議中為台灣發聲。雖然最終WHA仍未將台灣參與的提案納入議程,但台灣堅定參與國際社會的決心不會改變。未來要持續壯大台灣的醫療實力,並且為世界的衛生醫療做出貢獻,讓台灣更強,世界更好。

賴清德說,他出身醫界,也接受公共衛生的教育訓練,在醫學院的過程中,人權的觀念影響他相當深遠,因為在醫學之前,人人平等,不分種族,不分貧富貴賤,都有接受醫療照護的權利。而在全世界經歷疫情之後,更證明了在國際衛生防護的實務工作上,絕對不能有地理上的空白。因此,將台灣排除在世界衛生的體系之外,不僅違反WHO憲章中「Health For All」的宗旨,忽視台灣2300萬人民,平等參與全球醫療衛生體系的健康權利,更可能在全球疫病防護網中造成潛在的致命破口。

賴清德表示,台灣具備頂尖的醫療體系和疾病應變機制,而台灣在疫情期間為世界提供的醫療援助,更證明了「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」的能力。作為地球村的一員,台灣將持續秉持專業、務實、有貢獻的原則,與國際社會一同行動,致力維護區域和平及穩定,共謀人類福祉。未來也會持續與國際友邦一起努力,表達參與國際社會的決心,同時持續壯大台灣的醫療實力,為世界的衛生醫療做出貢獻,讓台灣更強,世界更好。