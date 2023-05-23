國安單位解構中共警僑驛站 掌握涉我威脅動向

中國大陸在美國等多國設立「警僑驛站」，藏身於當地國華人圈，對當地華人情蒐，掌握在當地活動情況。國安單位表示，我方正與各國加強相關交流合作，嚴密掌握可能對我產生的威脅動向。

西班牙人權組織「保護衛士」去(2022)年9月及12月分別提出報告指出，中共在世界各地廣設「海外警察局」或所謂「警僑事務海外服務站」。

國安單位近期向立法院報告表示，中共公安機關自2016年起陸續在全球重要國家城市廣設逾百個「警僑驛站」，做為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。當前主要以來自浙江溫州、麗水、青田、江蘇南通、福建等5個公安局為大宗。

國安單位指出，「警僑驛站」由大陸地方公安主導，結合統戰、僑務系統，在海外設立服務站或聯絡點，主要藏身於當地國華人圈，如僑社、同鄉會、便利商店、餐館、民宅等地，場所隱蔽多元。

國安單位說，中共一律對外宣稱是提供協助當地僑民換發過期證照等行政服務之用，但綜合研判發現，其主要功能包括對在陸犯罪人士進行監控、脅迫，協助公安誘捕；監控並威脅當地異議人士；對當地華人情蒐，掌握在當地活動情況。

國安單位表示，「警僑驛站」經國際人權組織及媒體揭露後，引發各國警惕查察，美方4月17日起訴2名協助「警僑驛站」運作的華裔人士，可能對中共產生部分嚇阻作用，而強化其組織人員、指令傳遞的隱匿性。我方將續與各國加強相關交流合作，嚴密掌握涉我威脅動向。