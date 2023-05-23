吊臂砸捷運枉死 時力提修法：違職安法致死 比照刑法過失致死

興富發位在台中市南屯區的建案，因為吊臂掉落導致捷運列車撞上，釀成1死10傷悲劇。時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，相關刑度應該比照「刑法」過失致死與過失致傷的規定，未來才能真正督促雇主重視、落實安全措施，保障勞工和所有國人的生命安全。

時代力量立法院黨團上午舉行「重懲惡質建商，民進黨別護航」記者會，說明強化「職業安全衛生法」與「建築法」嚇阻力的修法內容，呼籲民進黨別再阻擋修法，朝野黨團儘速協商，力求在本會期結束前完成修法。

邱顯智指出，興富發等建設公司在近5年內，曾經被政府停工高達56次，總共開出1400萬的罰鍰，早就是惡名昭彰、劣跡斑斑的建商，但是目前政府的裁罰根本不痛不癢，對建商來說完全沒有任何嚇阻效果。

邱顯智說，時代力量黨團提出「職業安全衛生法」修正草案，主張將罰鍰的額度從「3萬元以上、30萬元以下」提高至「3萬元以上100萬元」以下，希望政府可以針對屢次違法的雇主，裁處更高的罰鍰。

另外，對於因為違反職安法導致職災的情形，時代力量黨團主張同步提高刑責，希望修法從現行的「3年以下有期徒刑或30萬元以下罰金」，提高為「5年以下有期徒刑或100萬元以下罰金」。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，政府裁罰資訊要完整揭露、公開透明，我國目前在相關的勞動法令，已經規範政府要公布包含裁罰金額在內的裁處資訊，然而攸關勞工職業災害的職安法，政府卻還沒有完整公布，民眾無法進一步瞭解違法雇主違反法規的情節究竟有多重大。

陳椒華表示，勞動部和內政部的相關資料應該串接整合，目前內政部建置的「建築工程履歷系統」，原先是為了提供民眾瞭解建築物建造執照、相關建商的基本資料及獎懲紀錄，以協助消費者選擇品質優良的建案。

然而，陳椒華說，該系統沒有職安法、重大職災案件的裁罰肇災紀錄，甚至連內政部的建築法裁罰資訊都查不到，時代力量要求立即檢討工程履歷系統，希望好的建商能夠被民眾看見，違法累犯的惡質建商被人民抵制。

時代力量黨團幹事長王婉諭說明，時代力量黨團上周提出逕付二讀，期盼儘快協商討論，力求在本會期結束前完成修法，結果竟然遭到民進黨團提出異議，甚至在異議後用不出席、不投票的方式，技術性地退回時力黨團的修法版本，連具名反對都不敢。

王婉諭強調，時代力量黨團不願意放任像是興富發旗下的齊裕營造，從 2015年至今違反職安法規高達194次的違法慣犯建商，只要他們不重視施工安全一天，在工地現場附近活動的所有民眾，都將繼續活在恐懼之中。