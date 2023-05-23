呼籲蔡政府重拾九二共識 陳以信：曾成功助台重返WHA

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）今年再度失敗，國民黨立委陳以信表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「一中原則」，台灣應採取2016年模式以「九二共識、一中各表」回應，複製當年成功模式以重回聯合國專門組織。

陳以信表示，台灣WHA宣達團再次從瑞士日內瓦鎩羽而歸，這次雖有十餘邦交國提案台灣作為觀察員，但最後沒能列入大會議程讓許多台灣民眾失望。雖然聯合國2758號決議文是主要障礙，但此決議文絕非不能突破。

陳以信指出，2016年5月台灣得以參加WHA大會就是成功突破的重要案例。他昨天在立法院外交及國防委員會質詢外交部長吳釗燮特地提到這事，當年他們兩人正是新舊政府政權交接小組代表，不該忘記這段重要歷史。

陳以信說明，2016年5月台灣正臨政黨輪替，蔡英文新政府即將上台，馬英九政府努力許久在五月初終於爭取到WHA邀請函。但該函竟前所未有，寫上聯合國2758號與世衛大會25.1號決議文，並提及當中的一中原則。如何回信讓馬政府與新政府都傷透腦筋，畢竟雙方的兩岸政策立場並不相同，後來為確保台灣繼續參加機會，馬政府決定與新政府都回信且兩信並陳。

陳以信進一步說，馬政府以時任衛福部長蔣丙煌為代表，以「九二共識、一中各表」的標準答案回覆，新政府則以準部長林奏延為代表，以民進黨傳統台灣應參與WHA論述回覆。結果WHA秘書處回信給蔣丙煌同意出席，並未回信給林奏延，最後台灣最後一次得以順利與會，林奏延也在5月23日在WHA大會代表台灣發言。

陳以信強調，這過程是聯合國2758號決議文與九二共識的第一次過招，也是目前為止唯一一次過招，結果是九二共識勝出，台灣才能順利與會。證明當聯合國所屬的專門組織以2758號決議文封鎖台灣時，台灣用「九二共識、一中各表回應」是有用的，國際組織與大陸當局都可接受的。

陳以信總結，當年特殊境遇為台灣未來繼續參與國際組織打開重要的路，他隔年把這段重要交手過程寫成專文，刊登在全球最重要外交期刊《外交事務》（Foreign Affairs）。蔡政府屢次在WHA受挫不得其門而入，蔡總統應該重讀當年歷史拾回九二共識，才是台灣重返聯合國的正確敲門磚。