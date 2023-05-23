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台人七年遭詐288億 藍委批綠打詐無能：黨內有人包庇？

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委林思銘（圖中）今批評，民進黨執政以來率續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐騙越多，國人這7年遭詐騙總金額約288億。記者程遠述／攝影
國民黨立委林思銘（圖中）今批評，民進黨執政以來率續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐騙越多，國人這7年遭詐騙總金額約288億。記者程遠述／攝影

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委林思銘今批評，民進黨執政以來陸續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐騙越多，國人這7年遭詐騙總金額約288億。林思銘質疑，是不是因為民進黨黨內有人收受好處、專門包庇不法，上樑不正下樑歪，才讓政府更無力解決打詐？

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。林思銘表示，詐騙猖獗，現每四件刑案，就有一件是詐騙案，從電話、求職、網路投資到現在im.B網路借貸平台等，顯示蔡政府根本無力解決詐騙問題，去年一年在案的有共2萬9802件詐騙案，平均每個月有2500件詐騙。

林思銘批評，民進黨每天喊打詐，但詐騙卻越打越多，不能從源頭遏阻，連金管會阻止民眾金錢被詐騙提領都辦不到，且現爆出民進黨高官、民意代表與詐團共同餐敘，使民眾誤以為詐騙集團是合法，「這難道不是民進黨高官、民代包庇下所造成的？」

國民黨立委李德維也指出，im.B案的詐騙犯，2020年和時任總統府秘書長的蘇嘉全、警政署前署長陳家欽及媒體高層等餐敘，這明顯不是選舉餐會，而是高層餐敘，來賓都是精挑細選，呼籲不能讓詐欺犯在政、商、媒間遊走，不公平也不正義。

國民黨立委游毓蘭則說，除正式統計數字，詐騙黑數不知道有多少，詐騙首腦能開超跑、住豪宅，還能供養立委、捐助綠營高官，不少年輕人都參與詐騙，被當人頭，此外，國際跨境詐騙案等，政府的打詐國家隊、NCC、數位部及金管會等，都只會推卸責任，蔡政府對不起國家、對不起年輕人。

林思銘並強調，im.B現每日一爆，要問民進黨主席賴清德如何處理，現在數位部等花這麼多錢，連網路詐騙都無法源頭遏阻，如民進黨沒法做好、就換人來做，讓國民黨及國民黨總統參選人侯友宜好好來做。

詐騙集團 民進黨 國民黨

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