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繼徐巧芯後也被賴惠員封鎖 游淑慧酸：有民主DNA？
國民黨台北巿議員徐巧芯今天上午指民進黨立委賴惠員於民國98年7月中正大學政治學研究所論文涉抄襲，移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％。國民黨議員游淑慧今天也在臉書酸爆，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈。」
游淑慧說，賴惠員在自己臉書戰清白，不過她在上午11點05分在賴臉書底下完成留言，並問賴「封鎖了巧芯，別那麼緊張啊」，沒想到卻在11點07分也被刪除封鎖（應該是11：06，她喝口咖啡發現已被封）。
游淑慧說，看來賴小編隨時待命準備刪文。並酸賴惠員是有多害怕他的支持者看到這些質疑的問題？「又想要戰清白、又不敢面對別人的質疑 胆小或傲慢？」「選立委，不是選詐騙，更不是選假學問之人。」
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