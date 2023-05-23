快訊

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼徐巧芯後也被賴惠員封鎖 游淑慧酸：有民主DNA？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員游淑慧今天也在臉書酸爆，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈。」圖/引用游淑慧臉書
國民黨議員游淑慧今天也在臉書酸爆，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈。」圖/引用游淑慧臉書

國民黨台北巿議員徐巧芯今天上午指民進黨立委賴惠員於民國98年7月中正大學政治學研究所論文涉抄襲，移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％。國民黨議員游淑慧今天也在臉書酸爆，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈。」

游淑慧說，賴惠員在自己臉書戰清白，不過她在上午11點05分在賴臉書底下完成留言，並問賴「封鎖了巧芯，別那麼緊張啊」，沒想到卻在11點07分也被刪除封鎖（應該是11：06，她喝口咖啡發現已被封）。

游淑慧說，看來賴小編隨時待命準備刪文。並酸賴惠員是有多害怕他的支持者看到這些質疑的問題？「又想要戰清白、又不敢面對別人的質疑 胆小或傲慢？」「選立委，不是選詐騙，更不是選假學問之人。」

立委賴惠員遭爆論文涉抄襲，賴上午駁斥，同時表示願將論文再度審查。圖 ／本報資料照
立委賴惠員遭爆論文涉抄襲，賴上午駁斥，同時表示願將論文再度審查。圖 ／本報資料照

游淑慧 賴惠員 國民黨

延伸閱讀

檢舉賴惠員論文涉抄襲 徐巧芯：看賴清德學倫條款玩真玩假

遭徐巧芯指碩論涉抄襲 賴惠員反嗆專在台灣後院放火

賴惠員發文回擊論文抄襲 徐巧芯留言開嗆遭封鎖

遭爆論文涉抄襲 立委賴惠員駁斥願將論文再度審查

相關新聞

民進黨立委賴惠員碩論疑涉抄襲 徐巧芯爆重複比例達36.8％

國民黨台北市議員徐巧芯今天上午舉辦「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，直指民進黨立委賴惠員民國98...

台人七年遭詐288億 藍委批綠打詐無能：黨內有人包庇？

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委林思銘今批評，民進黨執政以來陸續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐...

你給我記者 EP115｜國民黨徵召內幕：郭喊「給我30天」無效 朱早暗示是侯友宜

國民黨徵召侯友宜出馬角逐2024總統大選，感覺不太讓人意外，但這一個月來郭台銘積極造勢、砲打政府卡疫苗，彷彿勝券在握，是誰給了郭董錯誤的自信？今天就來還原上周517徵召前朱、侯、郭的兩場密會因果。 另外，記者也分析「藍白合」在選前不用想了，不過選後倒是有想像空間，但前提是國民黨吸不到的青年票，得先想辦法拿到手，記者提了一可與侯友宜互補的「副手人選」，可能有機會一搏，猜猜看是誰？

彰化北斗鎮長涉案入監被解職 縣府今指派簡任秘書代理

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，縣政府依地方制度法公告解除職務，指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長一職，今在北斗鎮公所舉行代理...

接見僑界代表 蔡英文：台美經貿關係邁向新里程碑

蔡英文總統今天接見2023年羅省中華會館回國訪問團，她感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，為台灣開拓更寬廣的國際空間。...

呼籲蔡政府重拾九二共識 陳以信：曾成功助台重返WHA

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）今年再度失敗，國民黨立委陳以信表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦