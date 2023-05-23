繼徐巧芯後也被賴惠員封鎖 游淑慧酸：有民主DNA？

國民黨台北巿議員徐巧芯今天上午指民進黨立委賴惠員於民國98年7月中正大學政治學研究所論文涉抄襲，移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％。國民黨議員游淑慧今天也在臉書酸爆，「民進黨有民主自由的DNA？哈哈哈。」

游淑慧說，賴惠員在自己臉書戰清白，不過她在上午11點05分在賴臉書底下完成留言，並問賴「封鎖了巧芯，別那麼緊張啊」，沒想到卻在11點07分也被刪除封鎖（應該是11：06，她喝口咖啡發現已被封）。