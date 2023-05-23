檢舉賴惠員論文涉抄襲 徐巧芯：看賴清德學倫條款玩真玩假

北市議員徐巧芯今開記者會，指民進黨立委賴惠員碩士論文涉抄襲，重複比例高達36.8％，更與另名研究生論文相似度達22％。徐上午9點已具名向中正大學檢舉，這是學倫條款後疑似抄襲第一案，就看民進黨總統參選人賴清德是玩真的，還是玩假的？更籲賴清德撤銷賴的提名。

北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱今在北市國民黨開「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，秀出賴惠員2009年7月的中正大學碩士論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，與其指導教授謝敏捷另名指導學生高參發於2006年1月碩論「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究-以雲林縣2004年總統大選與2000年縣長選舉結果為例」。

徐巧芯指出，賴惠員與新竹市前市長林智堅案非常相似，用類似題目、置換不同地點去做相關研究。經系統比對，移除訪談相關內容有36.8％內容重複，其中與高參發內容相似度22%、10%來自網路維基百科。

她說，賴惠員的文獻探討、研究方法、訪談題目等項目與高一樣，有的甚至只把雲林改台南，直呼這起論文抄襲案與林智堅有87%像，把別人建立的架構去做質性研究，試圖用訪談逐字稿不同，讓大家認為是2份不同論文。

徐巧芯挑明，民進黨抄襲案非常多，今天重點不是賴惠員，這是賴清德公布學倫條款後第一起疑似抄襲案，也公開問賴清德是否要撤銷賴惠員的的立委提名。

游淑慧說，該案是接到檢舉後去查證比對，相較於民眾黨前立委蔡壁如16％就被認定抄襲撤銷學位，賴惠員抄襲可疑性更高。民進黨公職人員必須簽署學位論文學術倫理聲明書」，民進黨是否一一將候選人論文開始比對，如果有，請出示賴惠員的比對結果，如果沒有，這份聲明書就是騙人。

她批，「詐騙集團騙鈔票、抗中保台騙選票，權貴合影騙信任、論文抄襲騙學位」，希望民進黨能查清楚這4個騙。