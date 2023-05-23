快訊

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢舉賴惠員論文涉抄襲 徐巧芯：看賴清德學倫條款玩真玩假

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員徐巧芯等人今爆料民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文，已具名向中正大學檢舉，就看民進黨主席賴清德「學倫條款」是不是玩真的。記者曾吉松／攝影
台北市議員徐巧芯等人今爆料民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文，已具名向中正大學檢舉，就看民進黨主席賴清德「學倫條款」是不是玩真的。記者曾吉松／攝影

北市議員徐巧芯今開記者會，指民進黨立委賴惠員碩士論文涉抄襲，重複比例高達36.8％，更與另名研究生論文相似度達22％。徐上午9點已具名向中正大學檢舉，這是學倫條款後疑似抄襲第一案，就看民進黨總統參選人賴清德是玩真的，還是玩假的？更籲賴清德撤銷賴的提名。

北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱今在北市國民黨開「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，秀出賴惠員2009年7月的中正大學碩士論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，與其指導教授謝敏捷另名指導學生高參發於2006年1月碩論「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究-以雲林縣2004年總統大選與2000年縣長選舉結果為例」。

徐巧芯指出，賴惠員與新竹市前市長林智堅案非常相似，用類似題目、置換不同地點去做相關研究。經系統比對，移除訪談相關內容有36.8％內容重複，其中與高參發內容相似度22%、10%來自網路維基百科。

她說，賴惠員的文獻探討、研究方法、訪談題目等項目與高一樣，有的甚至只把雲林改台南，直呼這起論文抄襲案與林智堅有87%像，把別人建立的架構去做質性研究，試圖用訪談逐字稿不同，讓大家認為是2份不同論文。

徐巧芯挑明，民進黨抄襲案非常多，今天重點不是賴惠員，這是賴清德公布學倫條款後第一起疑似抄襲案，也公開問賴清德是否要撤銷賴惠員的的立委提名。

游淑慧說，該案是接到檢舉後去查證比對，相較於民眾黨前立委蔡壁如16％就被認定抄襲撤銷學位，賴惠員抄襲可疑性更高。民進黨公職人員必須簽署學位論文學術倫理聲明書」，民進黨是否一一將候選人論文開始比對，如果有，請出示賴惠員的比對結果，如果沒有，這份聲明書就是騙人。

她批，「詐騙集團騙鈔票、抗中保台騙選票，權貴合影騙信任、論文抄襲騙學位」，希望民進黨能查清楚這4個騙。

張斯綱則說，賴清德力薦賴惠員，好幾次幫他站台，這次賴清德是否願意將大刀砍向自己力薦的候選人？賴惠員願不願意接受檢視，直言此是檢驗民進黨對其學倫政治承諾，批抄襲論文不只騙學位，更是騙選票、騙信任。

台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）上午舉行記者會，指民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文。 記者曾吉松／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）上午舉行記者會，指民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文。 記者曾吉松／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）上午舉行記者會，爆料民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文。記者曾吉松／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）上午舉行記者會，爆料民進黨立委賴惠員涉嫌抄襲論文。記者曾吉松／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯（左）爆料「賴惠員的論文中有36.8％重複資料，並與中正大學研究生的論文相似度達22％。」實習記者徐永濬／攝影
國民黨台北市議員徐巧芯（左）爆料「賴惠員的論文中有36.8％重複資料，並與中正大學研究生的論文相似度達22％。」實習記者徐永濬／攝影
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）今(23)日上午9時舉行「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，揭露民進黨立委賴惠員中正大學政治學研究所論文涉嫌抄襲，且重複比例高達36.8％。實習記者童維德／攝
台北市議員徐巧芯（中）、游淑慧（右）、張斯綱（左）今(23)日上午9時舉行「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，揭露民進黨立委賴惠員中正大學政治學研究所論文涉嫌抄襲，且重複比例高達36.8％。實習記者童維德／攝

論文抄襲 賴惠員 賴清德

延伸閱讀

藍開啟論文抄襲戰場 民進黨：將以同標準審視侯友宜

遭徐巧芯指碩論涉抄襲 賴惠員反嗆專在台灣後院放火

賴惠員發文回擊論文抄襲 徐巧芯留言開嗆遭封鎖

遭爆論文涉抄襲 立委賴惠員駁斥願將論文再度審查

相關新聞

民進黨立委賴惠員碩論疑涉抄襲 徐巧芯爆重複比例達36.8％

國民黨台北市議員徐巧芯今天上午舉辦「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，直指民進黨立委賴惠員民國98...

台人七年遭詐288億 藍委批綠打詐無能：黨內有人包庇？

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委林思銘今批評，民進黨執政以來陸續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐...

你給我記者 EP115｜國民黨徵召內幕：郭喊「給我30天」無效 朱早暗示是侯友宜

國民黨徵召侯友宜出馬角逐2024總統大選，感覺不太讓人意外，但這一個月來郭台銘積極造勢、砲打政府卡疫苗，彷彿勝券在握，是誰給了郭董錯誤的自信？今天就來還原上周517徵召前朱、侯、郭的兩場密會因果。 另外，記者也分析「藍白合」在選前不用想了，不過選後倒是有想像空間，但前提是國民黨吸不到的青年票，得先想辦法拿到手，記者提了一可與侯友宜互補的「副手人選」，可能有機會一搏，猜猜看是誰？

彰化北斗鎮長涉案入監被解職 縣府今指派簡任秘書代理

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，縣政府依地方制度法公告解除職務，指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長一職，今在北斗鎮公所舉行代理...

接見僑界代表 蔡英文：台美經貿關係邁向新里程碑

蔡英文總統今天接見2023年羅省中華會館回國訪問團，她感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，為台灣開拓更寬廣的國際空間。...

呼籲蔡政府重拾九二共識 陳以信：曾成功助台重返WHA

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）今年再度失敗，國民黨立委陳以信表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦