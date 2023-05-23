不滿綠營權貴手牽手蓋違規豪宅 白喬茵：市府拿出魄力

多位綠營人士在高雄旗山農地違法建農舍豪宅，立委陳琬惠昨進一步揭發陳啟昱、李壯展、林鶴堯等違法豪宅只拆半套。國民黨議員白喬茵今天在議會表示，流動攤販會被強制取締，農地違規豪宅卻大剌剌存在沒被看到，拖了七周竟然只拆屋頂，市府應拿出魄力執行公權力。地政局表示，當事人因缺工缺料申請延期，若再不拆，5月29日會強拆。

民眾黨立委陳琬惠4月6日揭發前台鹽董事長陳啟昱、民進黨全國黨代李壯展及林鶴堯在高雄旗山有違法農舍，昨加碼爆料，高雄市府原本限令三週內拆完，但至今還未拆完，另已過世的前三立董事長林崑海，其家族也在同一路段違法侵占國有地，檢調及相關單位應立刻介入調查。

高市議會今日進行工務部門質詢，議員白喬茵指出，今年初前市府副市長等三位綠營有力人士手牽手在旗山農地蓋豪宅，市府明明知情卻不聞不問，有人踢爆才象徵性要求拆除，當初市府說三周內拆除，但七周時間已過，300坪只拆3坪叫拆嗎？只拆屋頂叫拆嗎？難道他們是綠營有力人士所以不敢拆嗎？地政局長擔心位置不保不敢拆嗎？能不能在指定期限內拆除？

地政局長陳冠福表示，三周內的時間是當事人寫申請書說要拆，有部分人說郊區缺工缺料，雇工問題，有申請說要延期，但陸續還是會拆，其中一間限期5月27日要拆，目前時間還沒到，已正式發文，若沒拆5月29日會強拆。

白喬茵也強調，很多為討生活的流動攤販會被強制取締，違規豪宅卻大剌剌存在卻好像沒被看到，應該要盡速改善；年輕人買房子不容易，這群人卻愛怎樣蓋就怎樣蓋，這是不合理的，市府應拿出魄力執行公權力。