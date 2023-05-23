遭徐巧芯指碩論涉抄襲 賴惠員反嗆專在台灣後院放火

國民黨台北市議員徐巧芯今天指控，民進黨立委賴惠員的論文涉嫌抄襲。賴惠員受訪時回應，徐巧芯是噴政治口水的專家，但絕對不是學術倫理的專家，很遺憾國民黨依然墮落，專門在台灣的後院放火、扯後腿。

徐巧芯指控，賴惠員在中正大學政治學研究所的論文涉嫌抄襲，並且移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％。

賴惠員受訪時表示，專業的學術論文，不應該被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，但是絕對不是學術倫理的專家，更遑論她的論文已經在今年3月送進成功大學，論文經過比對的結果相似度是19%。

賴惠員說，為了以昭公信，她願意將論文送到中正大學的學術倫理委員會再次審查，「我們用專業的學術論文標準，回應徐議員的政治口水」。

賴惠員說，對於徐巧芯指控重複度高達36%，純粹是為求特定目的，蓄意先射箭後畫靶，完全是以篇蓋全的抹黑，難道成功大學的論文比對系統，會比徐巧芯自己去網路隨便抓來的系統還不精準，真是貽笑大方。

賴惠員批評，很遺憾國民黨依然墮落，民進黨在國際上拚外交，謀求台灣的最大利益，國民黨卻依然惡習不改，專門在台灣的後院放火、扯後腿，「我們需要的是提升台灣的競爭力，保障國民的安全」。