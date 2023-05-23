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賴惠員發文回擊論文抄襲 徐巧芯留言開嗆遭封鎖

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯今踢爆民進黨議員賴惠員疑似涉論文抄襲，並在賴臉書聲明下留言，「記者會後又有人檢舉，你也涉襲抄襲另一份論文。」圖／取自臉書「立法委員 賴惠員」臉書
國民黨北市議員徐巧芯今踢爆民進黨議員賴惠員疑似涉論文抄襲，並在賴臉書聲明下留言，「記者會後又有人檢舉，你也涉襲抄襲另一份論文。」圖／取自臉書「立法委員 賴惠員」臉書

國民黨北市議員徐巧芯今開記者會踢爆，民進黨議員賴惠員疑似涉論文抄襲，並在賴臉書聲明下留言，「記者會後又有人檢舉，你也涉襲抄襲另一份論文」，隨後即遭賴刪除留言並封鎖。

徐巧芯今天舉辦「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，直指民進黨立委賴惠員民國98年7月中正大學政治學研究所論文涉抄襲，移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％，更與另一位中正大學研究生高參發論文相似度達22％。

賴惠員也在臉書發文回擊，論文已於今年度3月進行相似度比對，論文相似度並末逾越中正大學獲得碩士學位的標準。徐巧芯則在下方留言，「你自行比對的相似度會低的原因，是因為投機取巧，把後面的『訪談逐字稿』一起放進去比對，拉低雷同比例。但其實翻閱兩份論文可以很清楚地看到完全抄襲的地方。」

徐巧芯說，「賴惠員的文獻探討40到44頁，抄高參發的19到22頁；其中高參發21頁的備註，賴惠員還直接抄到44頁的內文中。賴惠員研究方法81頁到84頁，抄高參發31到33頁；賴惠員訪談題目149頁到151頁與高參發137和138頁也是一樣，只有雲林縣變成台南縣而已。」

她留言也提到，「記者會後又有人檢舉，你也涉襲抄襲另一份論文，『民進黨與地方派系勢力變遷之研究—以嘉義縣為例（2002）』，扣掉訪談逐字稿灌水後去系統比對，高達46%抄襲。」

賴惠員 論文抄襲 記者會

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