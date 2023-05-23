快訊

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭爆論文涉抄襲 立委賴惠員駁斥願將論文再度審查

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委賴惠員遭爆論文涉抄襲，賴上午駁斥，同時表示願將論文再度審查。圖 ／本報資料照
立委賴惠員遭爆論文涉抄襲，賴上午駁斥，同時表示願將論文再度審查。圖 ／本報資料照

針對國民黨台北市議員徐巧芯等人今上午指控民進黨立委賴惠員論文涉嫌抄襲，賴惠員服務處回應，賴惠員的中正大學碩士論文，已於今年度三月進行相似度比對，相似度並未逾越中正大學獲得碩士學位標準，為昭公信，願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查。

賴惠員服務處表示，賴惠員遭指控的論文相似部分，大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準。

賴惠員服務處說，徐巧芯這種為蹭聲量，逢綠必鬥，簡直是「柯文哲2.0」，乾脆去拜柯做師父好了。目前徐巧芯現在只有一個套路，反正只要是民進黨籍的，就故意去頭截尾、移花接木、蓄意扭曲。反正咬就有流量，目的就是打藍綠對決，因為南松山信義區，原本就藍大於綠，只要仇恨動員成功就當選有望。這種為求勝選，不擇手段的投機政客，令人深感不恥與遺憾。

賴惠員服務處也反諷，徐巧芯是噴政治口水的專家，但絕非學術倫理的專家，專業的學術倫理不應被政治口水取代。

賴惠員 徐巧芯 論文抄襲

延伸閱讀

民進黨立委賴惠員論文疑涉抄襲 徐巧芯請賴清德依學倫條款處理

侯友宜民調下滑5個百分點 徐巧芯：責任在黨中央

民進黨立委賴惠員碩論疑涉抄襲 徐巧芯爆重複比例達36.8％

稱不認識郭再欽 徐巧芯曝兩人合照問：賴清德說謊？

相關新聞

民進黨立委賴惠員碩論疑涉抄襲 徐巧芯爆重複比例達36.8％

國民黨台北市議員徐巧芯今天上午舉辦「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，直指民進黨立委賴惠員民國98...

台人七年遭詐288億 藍委批綠打詐無能：黨內有人包庇？

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委林思銘今批評，民進黨執政以來陸續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐...

你給我記者 EP115｜國民黨徵召內幕：郭喊「給我30天」無效 朱早暗示是侯友宜

國民黨徵召侯友宜出馬角逐2024總統大選，感覺不太讓人意外，但這一個月來郭台銘積極造勢、砲打政府卡疫苗，彷彿勝券在握，是誰給了郭董錯誤的自信？今天就來還原上周517徵召前朱、侯、郭的兩場密會因果。 另外，記者也分析「藍白合」在選前不用想了，不過選後倒是有想像空間，但前提是國民黨吸不到的青年票，得先想辦法拿到手，記者提了一可與侯友宜互補的「副手人選」，可能有機會一搏，猜猜看是誰？

彰化北斗鎮長涉案入監被解職 縣府今指派簡任秘書代理

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，縣政府依地方制度法公告解除職務，指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長一職，今在北斗鎮公所舉行代理...

接見僑界代表 蔡英文：台美經貿關係邁向新里程碑

蔡英文總統今天接見2023年羅省中華會館回國訪問團，她感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，為台灣開拓更寬廣的國際空間。...

呼籲蔡政府重拾九二共識 陳以信：曾成功助台重返WHA

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）今年再度失敗，國民黨立委陳以信表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦