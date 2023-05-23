遭爆論文涉抄襲 立委賴惠員駁斥願將論文再度審查

針對國民黨台北市議員徐巧芯等人今上午指控民進黨立委賴惠員論文涉嫌抄襲，賴惠員服務處回應，賴惠員的中正大學碩士論文，已於今年度三月進行相似度比對，相似度並未逾越中正大學獲得碩士學位標準，為昭公信，願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查。

賴惠員服務處表示，賴惠員遭指控的論文相似部分，大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準。

賴惠員服務處說，徐巧芯這種為蹭聲量，逢綠必鬥，簡直是「柯文哲2.0」，乾脆去拜柯做師父好了。目前徐巧芯現在只有一個套路，反正只要是民進黨籍的，就故意去頭截尾、移花接木、蓄意扭曲。反正咬就有流量，目的就是打藍綠對決，因為南松山信義區，原本就藍大於綠，只要仇恨動員成功就當選有望。這種為求勝選，不擇手段的投機政客，令人深感不恥與遺憾。

賴惠員服務處也反諷，徐巧芯是噴政治口水的專家，但絕非學術倫理的專家，專業的學術倫理不應被政治口水取代。