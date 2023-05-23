快訊

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

新冠第四波爆發 醫曝確診數一路上升「診所每天被擠爆」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】侯友宜向中間靠攏 民進黨「抹不紅」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜提出的兩岸論述清晰表明反對台獨、反對一國兩制，對美中都釋出一定善意，讓民進黨難以抹紅。圖／取自侯友宜臉書
侯友宜提出的兩岸論述清晰表明反對台獨、反對一國兩制，對美中都釋出一定善意，讓民進黨難以抹紅。圖／取自侯友宜臉書

國民黨總統參選人侯友宜提出「中華民國論」，反台獨、反一國兩制。侯展現對抗台獨決心，中國方對此未表批評，針對一國兩制問題則簡略帶過，兩岸未來或有望增加溝通機會，避免戰事；反對一國兩制的宣言同時也是對美國釋出善意，盼讓「最強盟友」可以安心。民進黨僅能不斷追問萬年問題「九二共識」，卻難以將侯打成「中共同路人」。

台灣地理位置富有重要戰略意義，美國不可能接受台灣遭受中國統治。而在美中對抗下，只要是反中政黨，便容易受到美國青睞，這也是民進黨長年相對親美的主因。國民黨在與美國接觸時，相對辛苦。

不過侯友宜喊出「反對一國兩制」，一句話就清楚告訴全世界，自己若擔任總統，絕不會讓中國統治台灣，除向美國遞出善意，也使侯友宜成為國民黨內最難被抹紅的政治人物，使民進黨僅能天天追問「九二共識」，卻找不到機會將侯抹成中共同路人。

與此同時，侯友宜還提了「反對台獨」；國台辦發言人馬曉光回，「消除台獨才有台海和平穩定，台灣同胞才能安居樂業」。侯在堅持守護中華民國主權的基底下，對中國遞出橄欖枝，中國政府也表達出民進黨執政後鮮少釋出的善意，讓選民看見兩岸和平對談的微光。

侯友宜雖三面討好，對外保留談判空間，對內向中間靠攏，爭取中間選民認同，但黨內大老是否會有意見？如何說服深藍選民買單？也將成為侯友宜未來待解的難題。

侯友宜 美國 台獨

延伸閱讀

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

林楚茵諷侯友宜高談反黑金 後面站收賄被判刑10年議員

侯友宜視察大漢溪堤外便道 蘇巧慧：長期無作為

影／力挺侯友宜 謝龍介酸賴清德「也欠我一個道歉」

相關新聞

民進黨立委賴惠員碩論疑涉抄襲 徐巧芯爆重複比例達36.8％

國民黨台北市議員徐巧芯今天上午舉辦「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，直指民進黨立委賴惠員民國98...

台人七年遭詐288億 藍委批綠打詐無能：黨內有人包庇？

im.B網路借貸平台詐騙案延燒，國民黨立委林思銘今批評，民進黨執政以來陸續成立打詐中心、打詐國家隊與打詐辦公室，但越打詐...

你給我記者 EP115｜國民黨徵召內幕：郭喊「給我30天」無效 朱早暗示是侯友宜

國民黨徵召侯友宜出馬角逐2024總統大選，感覺不太讓人意外，但這一個月來郭台銘積極造勢、砲打政府卡疫苗，彷彿勝券在握，是誰給了郭董錯誤的自信？今天就來還原上周517徵召前朱、侯、郭的兩場密會因果。 另外，記者也分析「藍白合」在選前不用想了，不過選後倒是有想像空間，但前提是國民黨吸不到的青年票，得先想辦法拿到手，記者提了一可與侯友宜互補的「副手人選」，可能有機會一搏，猜猜看是誰？

彰化北斗鎮長涉案入監被解職 縣府今指派簡任秘書代理

彰化縣北斗鎮長李玄在因案入監服刑，縣政府依地方制度法公告解除職務，指派簡任秘書吳禎祥代理鎮長一職，今在北斗鎮公所舉行代理...

接見僑界代表 蔡英文：台美經貿關係邁向新里程碑

蔡英文總統今天接見2023年羅省中華會館回國訪問團，她感謝僑界好朋友一直在海外堅定支持台灣，為台灣開拓更寬廣的國際空間。...

呼籲蔡政府重拾九二共識 陳以信：曾成功助台重返WHA

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）今年再度失敗，國民黨立委陳以信表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦