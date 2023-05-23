【即時短評】侯友宜向中間靠攏 民進黨「抹不紅」

國民黨總統參選人侯友宜提出「中華民國論」，反台獨、反一國兩制。侯展現對抗台獨決心，中國方對此未表批評，針對一國兩制問題則簡略帶過，兩岸未來或有望增加溝通機會，避免戰事；反對一國兩制的宣言同時也是對美國釋出善意，盼讓「最強盟友」可以安心。民進黨僅能不斷追問萬年問題「九二共識」，卻難以將侯打成「中共同路人」。

台灣地理位置富有重要戰略意義，美國不可能接受台灣遭受中國統治。而在美中對抗下，只要是反中政黨，便容易受到美國青睞，這也是民進黨長年相對親美的主因。國民黨在與美國接觸時，相對辛苦。

不過侯友宜喊出「反對一國兩制」，一句話就清楚告訴全世界，自己若擔任總統，絕不會讓中國統治台灣，除向美國遞出善意，也使侯友宜成為國民黨內最難被抹紅的政治人物，使民進黨僅能天天追問「九二共識」，卻找不到機會將侯抹成中共同路人。

與此同時，侯友宜還提了「反對台獨」；國台辦發言人馬曉光回，「消除台獨才有台海和平穩定，台灣同胞才能安居樂業」。侯在堅持守護中華民國主權的基底下，對中國遞出橄欖枝，中國政府也表達出民進黨執政後鮮少釋出的善意，讓選民看見兩岸和平對談的微光。

侯友宜雖三面討好，對外保留談判空間，對內向中間靠攏，爭取中間選民認同，但黨內大老是否會有意見？如何說服深藍選民買單？也將成為侯友宜未來待解的難題。