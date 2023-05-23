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民進黨立委賴惠員碩論疑涉抄襲 徐巧芯爆重複比例達36.8％
國民黨台北市議員徐巧芯今天上午舉辦「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，直指民進黨立委賴惠員民國98年7月中正大學政治學研究所論文涉抄襲，移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％。
民進黨中執會今年2月通過學倫問題處理機制，2024要參選總統和立委的人，必須簽署學術倫理聲明書，聲明論文沒有問題，黨中央也將成立審查小組，對參選人的論文進行相似度比對。
徐巧芯今秀出賴惠員碩士論文，題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，對比其指導教授謝敏捷另名指導學生高參發的民國95年1月「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究-以雲林縣2004年總統大選與2000年縣長選舉結果為例」，訪談題目幾乎一模一樣。
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