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赴上海雙城論壇？蔣萬安：討論中

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

台北上海雙城論壇預計今年七、八月舉辦。對於外界質疑蔣家人身分敏感，台北市長蔣萬安昨指出，過去市長以什麼身分出席，他就用什麼身分出席，他的立場很清楚，堅定捍衛中華民國主權；但他不清楚民進黨主席賴清德的兩岸的立場，賴應對外清楚表述。

蔣萬安昨赴議會報告雙城論壇籌辦進度，今年輪上海市主辦，上周已派副秘書長王秋冬赴上海初步溝通。蔣表示，會秉持對等、尊嚴、友善、互惠，推動正常、良性兩岸交流，以市政交流為主軸，若有違法狀況，陸委會不會放行。

他還說，依例會由上海方先提出規畫構想，再由兩市共同協商同意後籌辦，期待雙城論壇藉由觀光、文化、體育等領域合作，在疫情趨緩解封之際，兩岸市政交流持續展開。

不過，民進黨議員洪婉臻、何孟樺等人質疑，去年五二○當天有廿四架次共機、五艘共艦繞台，若共機共艦持續繞台，今年是否停辦？怎麼防範被吃豆腐？蔣萬安表示，若雙城要辦，一定符合中央規定。

議員陳重文、汪志冰也問蔣萬安，想不想去上海親自考察？汪說，蔣萬安是代表台北市前往，跟身分家世沒有關係，該去上海就應該去。蔣回應，他會不會去，工作小組討論中。

上海 蔣萬安 雙城論壇 陸委會 賴清德 汪志冰

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