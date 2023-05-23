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蔡總統執政7年 藍批：不只七缺是九缺

聯合報／ 記者劉宛琳林銘翰／台北報導
國民黨團總召曾銘宗。記者王宏舜／攝影
國民黨團總召曾銘宗。記者王宏舜／攝影

蔡政府執政滿七年，國民黨立院黨團昨舉行記者會，指兩岸關係從當年蔡總統承諾的維持現狀，成了媒體認定為「最危險地方」；所謂「民主自由ＤＮＡ」，在民進黨執政後「突變」成了專制、獨裁；還有年輕人低薪、能源政策錯誤、勞保年金黑洞，都拿不出改革辦法。

國民黨團總召曾銘宗表示，經濟學人雜誌指「台灣是地球上最危險的地方」，對照馬政府執政八年，台灣海峽是世界上最穩定和平的地方；蔡總統廿日說，「不要為了選舉利益，販賣戰爭恐懼」，聲稱和平是唯一選項，還批在野黨不該為選舉販賣戰爭恐懼，根本倒果為因，自己販賣戰爭，卻不准別人訴說恐懼。

曾銘宗指出，蔡政府不只七缺，而是九缺：缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺地、缺藥、缺快篩、缺疫苗及缺改革。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，根據主計總處受雇員工薪資統計表，民國一一○年實質薪資年增率是呈現負成長○．○四％，一一一年實質薪資年增率為負○．一五％，看起來是比過去的四九二六六元增加，但扣掉物價指數之後，其實是負成長。

國民黨立委李德維表示，民進黨主席賴清德大言不慚地說「國民黨沒有自由民主的ＤＮＡ」，難道賴清德沒有看到民進黨執政之後，自由民主的ＤＮＡ就突變成專制和獨裁嗎？他舉例，ＮＣＣ主委陳耀祥關掉中天電視台之後，連輸十場中天提出的行政訴訟官司；反觀，韓國近似台灣ＮＣＣ單位的ＫＣＣ主席韓相赫，因涉嫌操縱電視台執照審查過程、刻意低評，檢方本月初以妨礙司法、偽造官方文件等罪名提起公訴，但民進黨的民主自由ＤＮＡ孕育出陳耀祥這樣的打手，依舊不動如山。

時代力量立委陳椒華昨也表示，行政院前院長蘇貞昌推動「屏鵝公路纜線地下化暨種樹百里2.0計畫」，不僅未能暫緩檢討，堅持施工蠻幹，審計部更在查核後揭露五大缺失，為官者下台就沒事，但是後續問題要全民承擔，再創「政治凌駕專業」的惡例。

台灣生態學會前理事長楊國禎表示，環團去年七月舉辦記者會提出的訴求，最後在審計部的查核報告得到印證，也更凸顯蘇貞昌帶領各部門堅持忽略民意蠻幹的惡行。

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