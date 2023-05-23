WHA我又未受邀 總統府籲WHO接納台灣

台灣未能收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請，總統府發言人林聿禪廿一日表示，針對友邦、全球多國及各界接連表達支持台灣參與世界衛生組織（ＷＨＯ）及ＷＨＡ，總統府誠摯感謝；全體台灣人有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在ＷＨＯ等全球健康體系之外。

林聿禪表示，台灣參與ＷＨＡ，不僅攸關全體國人的健康權益，更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。ＷＨＯ應實踐「全民均健」的憲章宗旨與精神，盡速接納台灣的參與。

第七十六屆ＷＨＡ在瑞士日內瓦舉行，台灣連續第七年無法參加。國民黨立委江啟臣質疑外交部對台灣以觀察員參與ＷＨＡ的宣傳力道，不如往昔；外交部長吳釗燮表示，今年支持台灣的力道，仍在持續加強中，全世界已有國會議員、民間重要人士，和政府官員等六千多人為台灣發聲。

我外交部並誠摯感謝貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島四個友邦的代表於辯論時為台灣發出正義之聲，外交部將持續與友邦及理念相近國家攜手合作，齊聲呼籲ＷＨＯ接納我國以觀察員身分出席ＷＨＡ，及常態性參與ＷＨＯ所有會議、活動與機制。

路透報導，儘管台灣聲稱外界日益支持其參與ＷＨＡ，但ＷＨＯ廿二日決定，不邀台灣參加廿一日至卅日在瑞士日內瓦舉辦的ＷＨＡ。

中國大陸和巴基斯坦呼籲ＷＨＯ成員國勿同意台灣與會，但我友邦史瓦帝尼和馬紹爾群島表達支持台灣參與。

大陸外交部廿一日對此指稱，「『一中原則』是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」。大陸國台辦發言人馬曉光說，民進黨不承認「九二共識」又圖謀「涉台提案」，必遭反對。