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台灣參與WHA遭阻 陳建仁：不會放棄自由民主信念

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
第76屆世衛大會（WHA）今天裁定，不將我12個友邦提出的「台灣參與案」列入議程。圖／取自蔡總統臉書
第76屆世衛大會（WHA）今天裁定，不將我12個友邦提出的「台灣參與案」列入議程。圖／取自蔡總統臉書

第76屆世衛大會（WHA）裁定，不將我12個友邦提出的「台灣參與案」列入議程。行政院長陳建仁今天表示遺憾，也說台灣不會放棄堅定自由民主的信念，用行動持續證明 #TaiwanIsHelping ，「台灣一直以來都是主動幫助世界，與世界交朋友。」

陳建仁晚間透過臉書指出，「病毒無國界，人人都可能會被感染；對於未知的新興傳染病疫情，全球團結和國際合作非常重要，沒有一個國家應該被落下。」這是他昨天在世台基金會舉辦的平行論壇「Let Taiwan Help 台灣為什麼要加入世界衛生大會？」錄製影片分享的概念，希望更多人支持台灣加入WHA。

陳建仁表示，特別感謝12個WHO會員國友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」並推派代表在「總務委員會」及「全會」與中方陣營辯論。還有許多友邦以及理念相近的民主國家，都用各自的方式，支持台灣參加WHA。衛福部長薛瑞元帶領世衛行動團前往日內瓦，就是要團結支持台灣的聲音，告訴全世界 #TaiwanCanHelp、#LetTaiwanHelp ，不應讓政治凌駕於專業之上，因中國政治壓力而將台灣拒於門外。

陳建仁也說，現在是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻。希望每一位台灣人都能團結在一起，唯有大家團結在一起，堅定信念不被挑撥與分化，共同守護民主與自由，台灣才能繼續成為國際上最友善的夥伴，為世界的繁榮貢獻心力。

陳建仁 WHA 日內瓦 台灣人 薛瑞元

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