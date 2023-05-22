影／新北綠營議員批行政不中立 局長強勢回擊不歡而散

新北議會今四及五審業務報告，民進黨議員接連猛攻新聞局長張愛晶，近期無論在備詢或業務上都護主心切，疑似為市長侯友宜選總統做準備，引發張不滿，備詢過程中強勢回擊，雙方氣氛火爆，會議主席多次調停，最後也都不歡而散。

新北五股日前發生槍擊案，因死者為市府員工家屬，因此引發議員關心，綠營議員在總質詢時批侯友宜「保護不了自己人」。當時新聞局長在備詢台上兩度回應，引發綠營議員不滿。

議員張錦豪批評，議員顏蔚慈上次質詢侯友宜治安時，事不關新聞局，也沒提到任何新聞相關業務，主要是呼籲侯友宜管好新北治安再選總統，結果張愛晶兩度上前搶麥克風反嗆「議員不要消費家屬，請理性問政」。顏也批，張對「自己人」特別敏感，很多解釋都是張自己造成。

張愛晶解釋，當初重大事件跟新聞局有關，議員說的「自己人」有影射性，才會出面回應。過程中雙方多次表達意見，導致場面混亂，會議主席、議員陳明義也調停，希望雙方維持問答秩序，不然大家無法聽清楚詢答內容。

另外，議員戴瑋姍質詢開頭就問張愛晶是否為政務官，她提到新聞局近期發布侯友宜出訪星國影片，最後還押上新聞局製作，預算及時間怎麼來的，看張現在比較像競選總部發言人，備詢時也很激動，根本是心虛；同時也質問，下次再用上班時間做這類事情，要不要辭職？