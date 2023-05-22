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影／新北綠營議員批行政不中立 局長強勢回擊不歡而散

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
民進黨議員接連猛攻新聞局長張愛晶，張強勢回擊，更引發綠營議員不滿。記者李成蔭／攝影
民進黨議員接連猛攻新聞局長張愛晶，張強勢回擊，更引發綠營議員不滿。記者李成蔭／攝影

新北議會今四及五審業務報告，民進黨議員接連猛攻新聞局長張愛晶，近期無論在備詢或業務上都護主心切，疑似為市長侯友宜選總統做準備，引發張不滿，備詢過程中強勢回擊，雙方氣氛火爆，會議主席多次調停，最後也都不歡而散。

新北五股日前發生槍擊案，因死者為市府員工家屬，因此引發議員關心，綠營議員在總質詢時批侯友宜「保護不了自己人」。當時新聞局長在備詢台上兩度回應，引發綠營議員不滿。

議員張錦豪批評，議員顏蔚慈上次質詢侯友宜治安時，事不關新聞局，也沒提到任何新聞相關業務，主要是呼籲侯友宜管好新北治安再選總統，結果張愛晶兩度上前搶麥克風反嗆「議員不要消費家屬，請理性問政」。顏也批，張對「自己人」特別敏感，很多解釋都是張自己造成。

張愛晶解釋，當初重大事件跟新聞局有關，議員說的「自己人」有影射性，才會出面回應。過程中雙方多次表達意見，導致場面混亂，會議主席、議員陳明義也調停，希望雙方維持問答秩序，不然大家無法聽清楚詢答內容。

另外，議員戴瑋姍質詢開頭就問張愛晶是否為政務官，她提到新聞局近期發布侯友宜出訪星國影片，最後還押上新聞局製作，預算及時間怎麼來的，看張現在比較像競選總部發言人，備詢時也很激動，根本是心虛；同時也質問，下次再用上班時間做這類事情，要不要辭職？

張愛晶強調，自己都是就事論事，自己用政務官身分處理影片，是為市政考察做城市行銷，自己與競總沒有關係，戴瑋姍有佛心就看什麼都是佛。雙方多次爭論、場面火爆，陳明義多次暫停時間調停；戴批市府變競總「很遺憾」，張也反嗆戴不支持行銷新北「我也很遺憾」，兩人最後不歡而散。

新北市議員張錦豪不滿新聞局長張愛晶日前總質詢時搶答無關新聞局業務，今質詢猛批，雙方氣氛火爆。記者李成蔭／攝影
新北市議員張錦豪不滿新聞局長張愛晶日前總質詢時搶答無關新聞局業務，今質詢猛批，雙方氣氛火爆。記者李成蔭／攝影

國民黨 侯友宜 總統大選 民進黨

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