衛福部也要告吳子嘉？ 王必勝：已經在討論

針對媒體人吳子嘉「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」等言論，衛福部疾管署今上午發出新聞稿表示「必要時採取法律途徑」，前行政院長蘇貞昌與前衛福部長陳時中則將於今下午4點至台北地檢署提出刑事誹謗告訴及民事求償。衛福部是否也會提告？衛福部次長王必勝表示，已經在討論。

立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，會後王必勝接受媒體聯訪時表示，這已經不是吳子嘉第一次造謠汙衊，去年就已經發生過，這次又對同一件事再度發表不實指控，非常不應該。

「完全是沒有邏輯、沒有實證、沒有根據的說法，故意造謠實在不可取。」王必勝指出，吳子嘉說我們有付訂金，但當初根本沒談成，何來付訂金？王必勝表示，吳子嘉說第一次和第二次疫苗價格不同，但疫苗本來就會隨時間愈來愈便宜，採購量不同，價格也會不同，不能因為這樣就說人貪汙。

王必勝強調，台灣行政部門有政風單位、監察機關、審計機制，層層把關，資訊透明。現在兩位前長官就涉及個人部分，提出告訴。至於衛福部是否會採取法律行動，王必勝說，衛福部已經在討論，看是要由哪個單位、怎麼進行。