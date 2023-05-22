快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

衛福部也要告吳子嘉？ 王必勝：已經在討論

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，會後王必勝接受媒體聯訪。記者邱宜君／攝影
立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，會後王必勝接受媒體聯訪。記者邱宜君／攝影

針對媒體人吳子嘉蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」等言論，衛福部疾管署今上午發出新聞稿表示「必要時採取法律途徑」，前行政院長蘇貞昌與前衛福部長陳時中則將於今下午4點至台北地檢署提出刑事誹謗告訴及民事求償。衛福部是否也會提告？衛福部次長王必勝表示，已經在討論。

立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，會後王必勝接受媒體聯訪時表示，這已經不是吳子嘉第一次造謠汙衊，去年就已經發生過，這次又對同一件事再度發表不實指控，非常不應該。

「完全是沒有邏輯、沒有實證、沒有根據的說法，故意造謠實在不可取。」王必勝指出，吳子嘉說我們有付訂金，但當初根本沒談成，何來付訂金？王必勝表示，吳子嘉說第一次和第二次疫苗價格不同，但疫苗本來就會隨時間愈來愈便宜，採購量不同，價格也會不同，不能因為這樣就說人貪汙。

王必勝強調，台灣行政部門有政風單位、監察機關、審計機制，層層把關，資訊透明。現在兩位前長官就涉及個人部分，提出告訴。至於衛福部是否會採取法律行動，王必勝說，衛福部已經在討論，看是要由哪個單位、怎麼進行。

王必勝 衛福部 吳子嘉 陳時中 蘇貞昌

延伸閱讀

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

疾管署駁吳子嘉說法 疫苗採購沒貪汙BNT保密10年

相關新聞

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

美麗島電子報董事長吳子嘉近日上政論節目時指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」；蘇、陳認為吳毫無根據、不實指控，...

衛福部也要告吳子嘉？ 王必勝：已經在討論

針對媒體人吳子嘉「蘇貞昌政府、陳時中部長A了一億美元」等言論，衛福部疾管署今上午發出新聞稿表示「必要時採取法律途徑」，前...

影／潭子因「這原因」傳槍響 台中警2小時逮2男1女查扣槍彈

台中市潭子區今天傳出疑似開槍案，警方2小時內逮捕3名嫌犯，帶回2男1女，查扣槍彈，被害人臉部擦挫傷，警方正追查是否有開槍...

工安事件頻傳 他籲不要再有下一個台中捷運事件

2023年5月10日中午12點26分，一班朝著台中高鐵站方向前進的列車緩緩駛進豐樂公園站；就在列車進站的13秒後，位於車站前方軌道附近的建築工地，其塔吊工程車的吊臂墜落，砸壞隔音牆後掉落在軌道上。

屏東版超商浩克落網！拿剪刀刺傷店員 男子警詢後依法送辦

屏東縣車城鄉某超商店員今晨6點左右遇襲，1名留著半長髮的男子進入店內，拿取商品卻未結帳，逕自步出店家離開，店員上前詢問時...

超商浩克屏東版！ 車城店員遭利剪刺傷10公分 警獲報追緝

桃園日前發生浩克超商砸店事件，屏東縣車城鄉今清晨發生類似情況，1名男子因購物未付錢，經店員提醒，竟拿剪刀刺傷對方後逃逸，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦