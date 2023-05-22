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國民黨指綠營多人與im.B案有關 陳建仁：捕風捉影別傳

聯合報／ 記者黃于凡林伯驊／嘉義即時報導
針對國民黨指控綠營多名政治人物與im.B詐騙案有關，行政院長陳建仁受訪說，媒體上捕風捉影，民眾不要誤傳，尊重司法的處理跟審判。記者黃于凡／攝影
針對國民黨指控綠營多名政治人物與im.B詐騙案有關，行政院長陳建仁受訪說，媒體上捕風捉影，民眾不要誤傳，尊重司法的處理跟審判。記者黃于凡／攝影

im.B詐騙案延燒，行政院顧問陳振坤被指控牽線主嫌，國民黨再指控鄭文燦、黃偉哲、林佳龍與詐團有關聯，行政院長陳建仁今到嘉義縣被媒體詢問相關單位是否清查，他說，媒體上捕風捉影，民眾不要誤傳，尊重司法的處理跟審判。

陳建仁指出，關於媒體上捕風捉影的事情，鄭副院長等人都已經有所澄清和說明，民眾不必要來誤傳相關這樣的一個訊息，更重要的，對於這個個案的情形，「我們也會本著毋枉毋縱的原則，來尊重司法的處理跟審判」。

另，媒體也詢問詐騙頻傳，對於防詐騙有新的防制規劃嗎？陳建仁說，確實詐騙事件在COVID-19期間，全世界各國都因為網路的關係，網路詐騙一直在不斷上升，台灣也不例外，在這一段期間，已經提出了「打詐行動綱領1.5版」，透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」這4個面向來提醒民眾，希望能夠做好「減少接觸、減少誤信、減少損害」這3個層面，使得打詐的工作能夠更有效率。

陳建仁也說，會在行政院成立一個打詐專責辦公室，透過這個辦公室讓各部會的能量夠集合起來，讓全民一起來努力把打詐的工作做好，確保我們身家的安全。

詐騙 陳建仁 行政院

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