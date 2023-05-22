遭爆和im.B關係人陳正修合照 張善政：帶風向沒必要

im.B詐騙集團風暴延燒，其中一名關係人陳正修，被國民黨台北市議員游淑慧點名曾擔任台南市長黃偉哲的市政顧問，認為其中關係不言可喻。不過過去陳正修和桃園市長張善政的合照，今天也被翻出。對此，張善政受訪表示，實在想不起來是什麼時候拍的，選舉期間拍照無數、接觸這麼多人，只憑一張照片就帶風向真的沒有必要。

游淑慧今天在臉書表示，陳正修是馥康生技董事長，im.B吸金案主嫌曾國緯則為總經理；陳正修曾擔任台南市長黃偉哲的市政顧問，黃如何解釋自己聘了一個在曾國緯集團中一起合夥的人當市政顧問？

不過貼文發出後沒多久，外界隨即流傳一張陳正修和張善政的合照。張善政今早在議會總質詢會後受訪表示，實在想不起來照片是什麼時候拍的，不管是這次市長選舉還是上次他跟高雄市前市長韓國瑜搭擋選總統，都和無數人拍過照，根本就不可考。

對於照片流出，是否認為是外界帶風向？張善政說，任何政治人物都知道，選舉過程裡面接觸這麼多人，「提出一張照片來就說怎麼樣，我覺得真的是沒有必要。」至於馥康被指跟綠營關係匪淺，張說，這點讓綠營政治人物自己去澄清，「任何的政治人物就是把自己過去跟這些人，如果有什麼交往、有認識的話，交代清楚就好了。」