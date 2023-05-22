吳子嘉稱採購BNT貪污1億美元 疾管署：絕無不法

媒體人吳子嘉公開指稱政府採購德國BNT公司疫苗貪污1億美元等，疾病管制署今天上午澄清，與事實完全不符，相關採購過程均依法執行，絕無任何不法的情事，必要時採取法律途徑。

吳子嘉公開指稱政府支付BNT疫苗採購訂金及封存合約30年等，前指揮中心指揮官陳時中昨天晚間在臉書發文，惡毒言論早已超過評論公共事務的底線。防疫期間，只求在世界浩劫百年大疫中，台灣能夠受到最小的影響安然度過，所有物資的採購合約，都經過團隊仔細檢視，絕無貪污。

衛福部疾病管制署今天上午也發布新聞稿澄清，政府於2021年1月與德國BNT公司所洽談的採購合約，因BNT放棄未完成簽署，政府根本未就合約支付任何訂金，毫無根據惡意散播不實疫苗單價，誣指政府官員從疫苗採購案獲取不當報酬，極盡顛倒是非之能，其心可議。

疾管署表示，已多次說明公文保存期限不等同合約保密期限，有心人士仍持續混淆視聽。疫苗單價屬採購合約中承諾的應保密事項，政府既與疫苗廠商簽署採購協議，就當遵守合約條款，政府與BNT公司簽署保密協議期限為10年，保密期限過後，可公開相關資訊，非外界一再訛傳的30年。

疾管署強調，辦理疫苗採購的所有工作人員皆以台灣民眾最大利益為優先考量，努力爭取疫苗供應，絕無任何不法情事。外界不應再為特定目的扭曲事實，刻意抹黑政府及相關人員，針對不實指控，主管機關將保留相關事證，必要時採取法律途徑或配合檢方偵辦。