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前英首相特拉斯訪台不見國民黨？吳釗燮：不能強迫她

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
前英國首相特拉斯（Liz Truss）（左）結束訪台，20日上午自桃園國際機場搭機離台，外交部長吳釗燮（右）前往機場送行。（中央社）
前英國首相特拉斯（Liz Truss）（左）結束訪台，20日上午自桃園國際機場搭機離台，外交部長吳釗燮（右）前往機場送行。（中央社）

國民黨立委陳以信說，政府用人民公帑請前英國首相特拉斯（Liz Truss）來台，在野黨卻沒有機會與她見面。外交部長吳釗燮表示，我方有提出建議，他們不願意接受的話，我們沒有辦法強迫他們。

吳釗燮上午列席立法院外交國防委員會，陳以信說，由人民買單讓前英國首相特拉斯來了，她見了總統、副總統，看她很多時間吃小吃，到處走，為什麼沒有見在野黨黨主席，為什麼沒有會面的機會？吳釗燮指出，我方是應對方提出的要求，特拉斯訪國會的時候，就有建議邀請不同政黨的立委與她見面。

陳以信表示，是不是有問過特拉斯，是否願意見在野黨？吳釗燮說，我們有問過。陳以信追問，特拉斯說不要？吳釗燮說，他們說希望能夠針對現任的政府，強化台灣與英國之間的關係。

陳以信懷疑特拉斯是不是刻意不見國民黨，吳釗燮說，在立法院與不同政黨立委見面，他們認為就是跟國民黨的一個交流。

陳以信說，外交部邀多外賓來訪，國民黨都見不到，這個做法與國民黨以前在執政的時候，完全不一樣，特拉斯來台連小吃都見到了，就是見不到在野黨。

吳釗燮表示，外賓來台，他們要見誰是他們提出的要求，如果說我們提出一些建議，他們不願意接受的話，我們沒有辦法強迫他們。

吳釗燮 特拉斯 陳以信

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