陳歐珀兩度鞠躬向支持者致歉 請黃國昌趕快向檢調告發

民進黨立委陳歐珀宣布退選立委後，今天兩度鞠躬致歉，他說，沒有派系鬥爭的角力，因為民進黨在宜蘭縣沒有初選，大家都支持他，一切交由司法查明真相，他會站在台灣的角落繼續團結顧台灣。

陳歐珀遭影射涉及網路借貸媒合平台im.B詐騙案，昨天宣布退選。陳歐珀表示，他跟很多民進黨員的血液裡面，大家都流著同樣的DNA，就是要守護台灣，2024年是總統跟立委的選舉，每位民進黨員都必須要共同守護台灣，他不想因為宜蘭失去這一席立委，更不想影響到總統大局，讓台灣沒有辦法在這次選舉團結。

陳歐珀說，請檢調單位毋枉毋縱，儘速查明事實，就他所知道的事實，這不是派系鬥爭的角力，因為宜蘭縣沒有初選，大家都支持他，很感謝這麼多黨內同志支持他，一切要交由司法查明事實。

陳歐珀表示，他擬好退選聲明後，才向民進黨主席賴清德報告，希望主席能夠原諒他，沒有辦法在這場選舉跟賴清德並肩作戰。

陳歐珀指出，黃國昌擠牙膏的指控方式，對很多人來說很無辜，民意代表都是保持善良，如果連參加正常的交誼活動都不行，那民意代表還可以做什麼事情，大家不要無限上綱，任何影射都不對，他在這裡講什麼，大家都不相信，還是請檢調詳細查明。

陳歐珀說，黃國昌或任何人的其他指控，請他們趕快到檢調單位告發，他沒辦法解釋，每天浪費大家的媒體公共資源，真的不好意思，也跟大家說聲道歉。