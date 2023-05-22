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台灣未收到世衛大會邀請 總統府呼籲WHO盡速接納台灣
台灣未能收到世界衛生大會（WHA）邀請，總統府發言人林聿禪表示，針對友邦、全球多國及各界接連表達支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會，總統府誠摯感謝。
林聿禪指出，台灣作為國際社會中積極負責任的一員，在公衛領域當中，更是不遺餘力透過醫療衛生專業，對全球衛生做出貢獻，2300萬的台灣人有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在WHO等全球健康體系之外。
林聿禪表示，台灣參與WHA，不僅攸關全體國人的健康權益，更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。WHO應該實踐「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，盡速接納台灣的參與，讓台灣能夠為全球的健康福祉，貢獻強勁的力量。
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