快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣未收到世衛大會邀請 總統府呼籲WHO盡速接納台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供
總統府發言人林聿禪。圖／總統府提供

台灣未能收到世界衛生大會（WHA）邀請，總統府發言人林聿禪表示，針對友邦、全球多國及各界接連表達支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會，總統府誠摯感謝。

林聿禪指出，台灣作為國際社會中積極負責任的一員，在公衛領域當中，更是不遺餘力透過醫療衛生專業，對全球衛生做出貢獻，2300萬的台灣人有權享有與世界上所有人民一樣的健康權益，不應該被排除在WHO等全球健康體系之外。

林聿禪表示，台灣參與WHA，不僅攸關全體國人的健康權益，更是全世界衛生和防疫體系不可或缺的一環。WHO應該實踐「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，盡速接納台灣的參與，讓台灣能夠為全球的健康福祉，貢獻強勁的力量。

總統府發言人 WHO

延伸閱讀

挺台參與WHA的力道不強？吳釗燮：超過6000人為台發聲

國際聲援台參與WHA 陸官員：涉台提案，將被再次挫敗

WHA排除我國 民團特舉辦平行論壇

挺台重返WHA任觀察員 共11民團聯手遞連署

相關新聞

從WHA九大議題檢視台灣 薛瑞元：規畫醫療因應災難戰爭

立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，衛福部部長薛瑞元針對WHA這次提出的9大議...

立院衛環會大陣仗與日內瓦視訊 全場因技術問題乾等

立法院衛環會今下午於群賢樓801會議室兩點召開「世衛大會考察團視訊分享會議」，會議時間預計一小時，整間會議室坐滿了人。

選總統選到要辨明血統 難道真的要先驗DNA？

藍綠白爭戰2024，總統參選人均出列。上周末已開始捉對廝殺，賴清德反駁侯友宜的說法，直稱「民主自由不是國民黨的DNA」，引發藍綠論戰。選戰打到要辨明血統、出身，難道真的要驗DNA？

跆拳選手舉五星旗又批台無言論自由 陳建仁反擊了

跆拳道選手李東憲奪牌後舉五星旗，受訪又稱台灣是「鬼島、獨裁、沒有言論自由」，行政院長陳建仁今到嘉義縣受訪說，他是否擔任共...

國民黨指綠營多人與im.B案有關 陳建仁：捕風捉影別傳

im.B詐騙案延燒，行政院顧問陳振坤被指控牽線主嫌，國民黨再指控鄭文燦、黃偉哲、林佳龍與詐團有關聯，行政院長陳建仁今到嘉...

台灣納美國核保護傘？吳釗燮：不宜公開說明

美國近期對日本和韓國確立核保護傘，對於台灣是否也已爭取納入，外交部長吳釗燮今表示，有跟其他相同訴求盟友溝通，但台美就這議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦