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陳琬惠爆綠媒大亨涉侵佔國土 綠營權貴違法豪宅拆一半

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠（圖）爆台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠（圖）爆台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅。 圖／聯合報系資料照

台灣民眾黨立委陳琬惠上午舉行記者會，指控陳啟昱、李壯展、林鶴堯等人違法豪宅拆半套，同一條路上的媒體大亨林崑海家族莊園，涉嫌侵佔國有地，毫不避諱的用圍籬將國有地圈入自家莊園。

陳琬惠4月6日指控台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，當晚陳啟昱宣布退出民進黨，不再參與政治，隔天高市府開罰10萬，陳啟昱允諾兩周到三周自行拆除。

4月10日陳琬惠再指控，陳啟昱違法農舍附近，還有民進黨全國黨代表李壯展、高雄市政府市政顧問林鶴堯的違法房舍，李、林主動聯繫高雄市農業局，兩周內自行拆除違規使用的部分。

陳琬惠說，一個多月過去了，她再度南下勘查，發現陳啟昱只拆了大門及右側建物，李壯展豪宅雖有工人持續拆，但只拆完大門，林鶴堯只拆了屋頂。

陳琬惠表示，顯然沒有把高雄市長陳其邁三周期限放在眼裡，難道有民進黨黨證，違法豪宅可以只拆半套，林崑海家族在同一條路上有座莊園，涉嫌侵占經濟部水利署第七河川局所屬國有地。這座位於旗甲段586地號土地的莊園內有步道、觀景平台等設施。

陳琬惠指出，林崑海配偶張秀2019年6月取得旗甲段586地號土地，2020年申請興建農業資材室，2021年4月賣給曾任林崑海公司薪酬委員的吳鴻官，設定抵押權給張秀兒子陳斯維的公司樂愛投資。

陳琬惠表示，收到檢舉時半信半疑，不敢相信有人如此膽大妄為，調查後發現，民進黨權貴不僅侵犯優質農地，更把國有地當成私人的財產，目無法紀作為令人痛心。

陳琬惠說，高雄市府、檢調單位、財政部國有財產署，應比照偵辦國民黨前立委顏寬恒案的規格，立即展開調查，以昭公信。

民眾黨立委陳琬惠（右）上個月到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委陳琬惠（右）上個月到監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查台鹽前董座陳啟昱等綠營權貴在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，背後是否有人護航。 圖／聯合報系資料照片

陳琬惠 陳啟昱

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