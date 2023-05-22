聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺台參與WHA的力道不強？吳釗燮：超過6000人為台發聲
第76屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，台灣連續第七年無法參加。國民黨立委江啟臣質疑外交部對台灣以觀察員參與WHA的宣傳力道，不如往昔，外交部長吳釗燮表示，今年支持台灣的力道，仍在持續加強中，全世界已有國會議員、民間重要人士，和政府官員等超過6000人為台灣發聲。
吳釗燮上午列席立法院外交國防委員會，江啟臣表示，外交部去年推動台灣參與WHA時，態度非常積極，全世界包括歐洲、非洲，和拉丁美洲，都有議員、重要人士出來支持台灣，外交部合計發布22則對支持台灣的官方回應，今年只有8則。吳釗燮說，今年支持台灣的狀況，仍然持續在加強中，截至目前為止，全世界包括國會議員、民間重要人士，或政府官員等，出來為台灣講話的人數已經超過6000人。
江啟臣說，美國總統拜登表示，美國與中國大陸的關係很快會解凍，是否影響到支持台灣參與WHA的力道。吳釗燮表示不會，支持台灣的力道還在加強當中，透過致函、聯合逕洽、單獨逕洽、致函等不同方式表達支持，國家的數目在增加當中。
至於拜登與大陸國家主席習近平可能的會面場合，吳釗燮說，目前沒有掌握到相關訊息，亞太經合會是一個可能的場合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言