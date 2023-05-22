挺台參與WHA的力道不強？吳釗燮：超過6000人為台發聲

第76屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，台灣連續第七年無法參加。國民黨立委江啟臣質疑外交部對台灣以觀察員參與WHA的宣傳力道，不如往昔，外交部長吳釗燮表示，今年支持台灣的力道，仍在持續加強中，全世界已有國會議員、民間重要人士，和政府官員等超過6000人為台灣發聲。

吳釗燮上午列席立法院外交國防委員會，江啟臣表示，外交部去年推動台灣參與WHA時，態度非常積極，全世界包括歐洲、非洲，和拉丁美洲，都有議員、重要人士出來支持台灣，外交部合計發布22則對支持台灣的官方回應，今年只有8則。吳釗燮說，今年支持台灣的狀況，仍然持續在加強中，截至目前為止，全世界包括國會議員、民間重要人士，或政府官員等，出來為台灣講話的人數已經超過6000人。

江啟臣說，美國總統拜登表示，美國與中國大陸的關係很快會解凍，是否影響到支持台灣參與WHA的力道。吳釗燮表示不會，支持台灣的力道還在加強當中，透過致函、聯合逕洽、單獨逕洽、致函等不同方式表達支持，國家的數目在增加當中。

至於拜登與大陸國家主席習近平可能的會面場合，吳釗燮說，目前沒有掌握到相關訊息，亞太經合會是一個可能的場合。