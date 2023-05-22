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總統到立院國情報告違憲？ 司法院：合法聲請可成憲法法庭審查標的

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立法委員曾銘宗今在司法及法制委員會詢問總統到立法院做國情報告違憲，是否如此？記者王宏舜／攝影
立法委員曾銘宗今在司法及法制委員會詢問總統到立法院做國情報告違憲，是否如此？記者王宏舜／攝影

新北市長侯友宜拋出當選之後將赴立法院國情報告，接受監督；副總統賴清德表示「野黨要求總統『備詢』，這有違憲政制度」，引發議論。立法委員曾銘宗今在司法及法制委員會詢問總統到立法院做國情報告違憲，是否如此？法務部次長黃謀信表示，是否違憲屬大法官職權，不便表示意見。

司法院秘書長林輝煌表示，規定是否違憲，只要有合法的聲請，可以成為憲法法庭審查標的。大法官採合議制，不告不理，林還自嘲「我連大法官的候選人都不是」，不要問我。

中華民國憲法增修條文第4條第3項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」

另外曾銘宗也對「專家證人」提出質疑，質疑有些專家證人可能受當事人影響做出「不公正」的鑑定，另外他也支持刑事訴訟法將「測謊」證據能力排除。

國情報告 大法官

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