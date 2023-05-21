打臉譚德賽 薛瑞元：擔任觀察員不需通過所有會員投票

世衛行動團今晚間7時於日內瓦現場召開國際記者會，衛生福利部官方臉書同步直播。中央社記者提問，WHO幹事長譚德賽今上午告訴台灣團隊「台灣加入的關鍵在於會員國」，衛福部部長薛瑞元回應，台灣於2009至2016年獲邀擔任WHA觀察員，是由當時的幹事長邀請，並沒有通過所有會員投票，現任幹事長的說法不盡然是事實。

「台灣加入WHO的訴求不是要各國同情或憐憫，只基於台灣與各國建立的堅實基礎，是在於互惠及合作。」薛瑞元表示，民情對於爭取加入WHO感到疲乏，這就是我們所需要面對的現實，但只有不斷爭取，不屈不撓努力，才有可能結果。

土耳其阿納多盧通訊社提問，為何中國這麼強硬？台灣又為何認為局勢正在改變？薛瑞元表示，中共對台灣的強硬不是只有健康議題，而是多方面的，包括在台灣周邊進行軍事演習。台灣只是希望健康議題要以人民的生命健康為主要考量，不應該把政治牽扯進來。

薛瑞元說，台灣醫藥衛生的軟實力被世界看見，是造就局勢上有愈來愈多國家支持台灣的主因。台灣這些年逐漸成為世界網絡的一員，期間交流愈發密切，自然會促使更多國家支持台灣加入全球健康組織，「這是一個健康議題，不是一個政治議題。」

「瑞士國會會持續要求我國及其他國家，支持台灣完整參與國際組織，包括聯合國氣候變遷會議。」瑞士友台小組的瑞士聯邦國會議員Nicola Walder致詞時表示，對於台灣2300萬人被排除在全球公衛網絡之外，不只是是令人震驚，也是不正義、不公平的。他強調，台灣與瑞士和國際社會共享許多重要價值，包括對平等、民主、人權的重視。他是瑞士國會議員，也是日內瓦公民，當他思及這些重要價值該如何實踐，就更加確信，台灣完整參與WHO的權益，是應該被完全支持的。

這場記者會有衛福部部長薛瑞元和疾管署副署長羅一鈞兩位官員出席，羅一鈞擔任主持人。致詞人依序為薛瑞元、民進黨醫師立委邱泰源、民進黨護理師立委陳靜敏、瑞士國會議員Nicolas Walder、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉、聯合國協進會青年代表楊欣慈、北美洲台灣人醫師協會暨行政院政務顧問林榮松、歐洲醫事聯盟執行長王振烽。提問媒體依序為土耳其阿納多盧通訊社、中央社、路透社、法新社。