WHO繼續排除台灣會怎樣？ 薛瑞元：下次疫情台恐成破口

世衛行動團今晚間7時於日內瓦現場召開國際記者會，衛生福利部官方臉書同步直播。法新社記者問，新冠疫情是否因全球公衛體系排除台灣而更糟？後疫情時代若繼續排除會衍生什麼威脅？衛福部部長薛瑞元表示，2020年若有加入WHO，就可以盡快將實地參訪資訊提供給WHO，但他無法保證每次都這麼幸運，如果下次疫情再來，也許台灣就會變成一個破口。

薛瑞元回答，台灣和世界各國一樣，能從中國得到的相關疫情資訊很少，但台灣因緊鄰中國，從2019年底就發現有可疑的肺炎個案在散播。羅一鈞補充，2020年1月13至14日台灣派專家至武漢實地訪查，15日就將將新冠肺炎列為規格最高的法定傳染病。

薛瑞元說，中國很容易發生新興傳染病，台灣可說是面對這些傳染病的第一線，這次疫情很快速做出反應，因此防控得宜。2020年如果台灣是WHO的一員，就可以把專家參訪所得的資訊快速提供給WHO，並且加上警告，因為台灣和中國都是華人社會，很快就要到農曆春節，中國國內與國際間的人口移動量很大，結果春節後，歐洲很快就爆發疫情。

薛瑞元表示，台灣這次因為有充分警覺，能在第一時間採取防範措施，但下次台灣是否仍有這麼幸運，就不知道了。從SARS到COVID-19，大家都知道中國就是很容易發生新興傳染病，台灣可以說是全世界面對這些傳染病的第一線，如果台灣繼續被排除在全球衛生體系以外，下次疫情再來，也許台灣就會成為一個破口。以台灣與世界往來的頻繁程度來看，如果台灣成為防疫破口，對於全世界來說都是非常可怕的事情。基於以上，他認為台灣有十分充分的理由，應該有權完全參與全球公衛網絡、成為WHO的一員。