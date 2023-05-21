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WHO繼續排除台灣會怎樣？ 薛瑞元：下次疫情台恐成破口

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛福部部長薛瑞元表示，台灣這次因為有充分警覺，能在第一時間採取防範措施，但下次台灣是否仍有這麼幸運，就不知道了。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
衛福部部長薛瑞元表示，台灣這次因為有充分警覺，能在第一時間採取防範措施，但下次台灣是否仍有這麼幸運，就不知道了。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

世衛行動團今晚間7時於日內瓦現場召開國際記者會，衛生福利部官方臉書同步直播。法新社記者問，新冠疫情是否因全球公衛體系排除台灣而更糟？後疫情時代若繼續排除會衍生什麼威脅？衛福部部長薛瑞元表示，2020年若有加入WHO，就可以盡快將實地參訪資訊提供給WHO，但他無法保證每次都這麼幸運，如果下次疫情再來，也許台灣就會變成一個破口。

薛瑞元回答，台灣和世界各國一樣，能從中國得到的相關疫情資訊很少，但台灣因緊鄰中國，從2019年底就發現有可疑的肺炎個案在散播。羅一鈞補充，2020年1月13至14日台灣派專家至武漢實地訪查，15日就將將新冠肺炎列為規格最高的法定傳染病

薛瑞元說，中國很容易發生新興傳染病，台灣可說是面對這些傳染病的第一線，這次疫情很快速做出反應，因此防控得宜。2020年如果台灣是WHO的一員，就可以把專家參訪所得的資訊快速提供給WHO，並且加上警告，因為台灣和中國都是華人社會，很快就要到農曆春節，中國國內與國際間的人口移動量很大，結果春節後，歐洲很快就爆發疫情。

薛瑞元表示，台灣這次因為有充分警覺，能在第一時間採取防範措施，但下次台灣是否仍有這麼幸運，就不知道了。從SARS到COVID-19，大家都知道中國就是很容易發生新興傳染病，台灣可以說是全世界面對這些傳染病的第一線，如果台灣繼續被排除在全球衛生體系以外，下次疫情再來，也許台灣就會成為一個破口。以台灣與世界往來的頻繁程度來看，如果台灣成為防疫破口，對於全世界來說都是非常可怕的事情。基於以上，他認為台灣有十分充分的理由，應該有權完全參與全球公衛網絡、成為WHO的一員。

這場記者會有衛福部部長薛瑞元和疾管署副署長羅一鈞兩位官員出席，羅一鈞擔任主持人。致詞人依序為薛瑞元、民進黨醫師立委邱泰源、民進黨護理師立委陳靜敏、瑞士國會議員Nicolas Walder、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉、聯合國協進會青年代表楊欣慈、北美洲台灣人醫師協會暨行政院政務顧問林榮松、歐洲醫事聯盟執行長王振烽。提問媒體依序為土耳其阿納多盧通訊社、中央社、路透社、法新社。

世衛行動團今晚間7時於日內瓦現場召開國際記者會，衛福部部長薛瑞元回答外媒提問。圖／擷取自衛福部直播
世衛行動團今晚間7時於日內瓦現場召開國際記者會，衛福部部長薛瑞元回答外媒提問。圖／擷取自衛福部直播

疫情 傳染病 新冠肺炎 羅一鈞 薛瑞元

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