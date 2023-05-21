挺台重返WHA任觀察員 共11民團聯手遞連署

第76屆世界衛生大會(WHA)本周於日內瓦召開，台灣數位外交協會也於台灣同步直播，並預告今傍晚將向瑞士友台小組遞交11個民間團體的連署書，希望加速台灣重返WHA觀察員地位的腳步。

今下午，台灣數位外交協會與台灣大學公衛學程在台大公衛學院召開記者會，講述今年民間團體倡議台灣重返WHA的積極行動。台灣數位外交協會理事長郭家佑表示，台灣官方和民間都會去日內瓦做倡議，官方比較容易被阻擋，但民間的合作會更緊密。

郭家佑表示，今年首度凝聚高達11個之多的民間團體，共同連署呼籲國際社會支持台灣重返WHA，今傍晚就會將連署書遞交給瑞士友台小組的瑞士聯邦國會議員Nicola Walder。

11個團連署團包括：台灣數位外交協會、台灣護理學會、台灣全球衛生外交計畫、台灣公衛學生聯合會、台灣聯合國協進會、財團法人台灣醫界聯盟基金會、台灣佇遮計劃、台灣觀光醫療發展協會、中華民國藥師公會全國聯合會、台灣年輕藥師協會、中華民國牙醫師公會全國聯合會。

「台灣一直都在，但一直被假裝沒看到。」台灣大學公衛學程助理教授李柏翰表示，台灣在外交上經歷過很多策略上的轉折和辯論，國際組織研究也一直有新典範發生。國際組織被認為需要負起更多國際責任，國際組織的官僚問題，也成為國際治理的研究對象。

台灣大學公衛學程助理教授張竹芩表示，台大對國際學生開設公衛學程，因為國際間都對台灣的健保和防疫成功很有興趣，想要來台灣學習。雖然取得成果很難，持續獲取民眾關注也很難，民眾對於失去邦交國已經愈來愈無感。仍盼望大家能體認，每個人都有能力也有責任為議題發聲，一起塑造好的政治體系，來幫助世界衛生組織有更好的運作。

傍晚四點多，台灣數位外交協會為國際平行論壇辦理直播，並由醫師姜冠宇協助全程口譯。瑞士聯邦國會議員Nicola Walder致詞時公開表示，非常希望能夠推動台灣成為國際組織的一員。具護理背景的民進黨立委陳靜敏也親自致詞表示，台灣的經驗和資源可以對全球有所貢獻一起對抗全球健康威脅。

這場平行論壇由主持世界醫師會(WMA)秘書長Dr. Otmar Kloiber主持的「從SARS到COVID-19：科學、醫藥與人類解決方案」國際平行論壇上，中研院院士翁啟惠與行政院院長陳建仁都受邀，分別針對廣效疫苗、台灣控制疫情的經驗，進行專題演講。